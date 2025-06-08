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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Эхо «Паутины»: Россия строит укрытия для военных самолетов

14:43 1318

Россия начала сооружать укрытия для самолетов на своих военных базах.

Как пишет в социальной сети X OSINT-аналитик Def Mon, следы работ по строительству укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов Кировское в Крыму, а также в Севастополе, Гвардейском и Саках. На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, в Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе.

Неделю назад в результате проведенной украинскими спецслужбами операции «Паутина», когда заранее собранные в России дроны были доставлены грузовиками к российским авиабазам и запущены по ним операторами из Украины с небольшого расстояния, ВКС РФ потеряли несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М.

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