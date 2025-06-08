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Нефтебаза в российском Энгельсе третий день горит

15:59 689

В российском Энгельсе Саратовской области третий день подряд горит нефтебаза, которую в ночь на 6 июня атаковали украинские военные.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Отмечается, что огонь бушует на нефтебазе «Кристалл» в Энгельсе, где находится база стратегической авиации РФ. «Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в пределах жилой застройки на территории Энгельса. Отбор проб будет проводиться до полной ликвидации возгорания», - сообщили в правительстве Саратовской области.

6 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что нанесли удар по двум ключевым аэродромам РФ – «Энгельс» и «Дягилево». В Энгельсе подтверждены попадания по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами.

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