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Посол заявил, что война в Украине «еще не война»

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Россия до сих пор ведет «ограниченную операцию». Если это будет полноценная война, Вооруженные силы РФ отрежут «все мосты вдоль реки Днепр, треть страны от остальной». 

С таким заявлением в интервью британскому телеканалу Sky News выступил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Посол утверждал, что Россия способна воевать долгое время. И сейчас «выбор за Киевом, либо они решат конфликт сейчас, то есть заключат нормальное соглашение, нормальный договор, который устранит основные причины, либо потерпят поражение, полную капитуляцию на гораздо худших условиях».

По словам Келина, на сегодня война РФ против Украины – «это все еще не война»: «Если это будет война, мы просто отрежем все мосты вдоль реки Днепр, треть страны от остальной. Но мы этого не делаем. Это все еще ограниченная операция, цель ограниченная».

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