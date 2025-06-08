Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!

Группа архитекторов инициировала кампанию по сбору подписей с призывом остановить демонтаж зданий в районе Баку, известном как Байыршехер, в котором сосредоточено более 50 объектов историко-архитектурного значения. Район Байыршехер, который часто называют Тязяпир, охватывает в Ясамальском районе столицы улицы Сулеймана Тагизаде, Мирзы Фатали Ахундова, Льва Толстого, Муртузы Мухтарова, Рзы Гулиева, Низами, Заргярпалан, Гейдара Асланова, Видади, Башира Сафароглу и Чингиза Мустафаева. Жители этих кварталов были предупреждены о предстоящем переселении еще в начале прошлого года. Несмотря на обещания официальных лиц обеспечивать сохранность архитектурных памятников столицы, азербайджанских архитекторов беспокоит неопределённость происходящего. К общественной инициативе под названием «Подпиши за Баку» уже присоединились порядка тысячи человек.

Архитектор Абдул Гусейнов отметил в интервью haqqin.az, что, несмотря на активные обращения и общественные протесты, поврежденные квартиры в здании, в котором размещён дом-музей семьи Ростроповичей, по-прежнему не восстановлены. Что, по словам Гусейнова, вызывает сомнения в судьбе других объектов культурного наследия. «Архитектурное сообщество настаивает на запуске прозрачного, открытого для широкой общественности процесса планирования, - подчеркнул Гусейнов. - Это особенно актуально для района, в котором расположены как официально признанные архитектурные памятники, так и здания без соответствующего юридического статуса, представляющие несомненную архитектурную ценность. Так, на улице Толстого уже начался демонтаж части здания XIX века, построенного по проекту Мешади Гасыма Исмаилова. Работы приостановлены, но отсутствие в открытом доступе проектной документации вызывает вопросы. Мы требуем прозрачности в принятии решений». Согласно новому генеральному плану Баку, территория Байыршехера обозначена как охраняемая зона. Гусейнов подчеркивает историческую преемственность Байыршехера с Ичеришехером. По его словам, сначала сформировался старый город, а затем, в ответ на вызовы времени, возник и прилегающий к нему район, в котором расположены дома видных представителей азербайджанской истории и культуры — семей Алибековых, Ашурбековых, Ростроповичей, а также Кара Караева, Агабалы Гулиева, Ахмеда Раджабли, Джалила Мамедгулузаде… Не говоря уже о том, что здесь находятся исторические бани, мечети, а также церковь Флота.