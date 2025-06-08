Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!

Группа архитекторов инициировала кампанию по сбору подписей с призывом остановить демонтаж зданий в районе Баку, известном как Байыршехер, в котором сосредоточено более 50 объектов историко-архитектурного значения.
Район Байыршехер, который часто называют Тязяпир, охватывает в Ясамальском районе столицы улицы Сулеймана Тагизаде, Мирзы Фатали Ахундова, Льва Толстого, Муртузы Мухтарова, Рзы Гулиева, Низами, Заргярпалан, Гейдара Асланова, Видади, Башира Сафароглу и Чингиза Мустафаева. Жители этих кварталов были предупреждены о предстоящем переселении еще в начале прошлого года.
Несмотря на обещания официальных лиц обеспечивать сохранность архитектурных памятников столицы, азербайджанских архитекторов беспокоит неопределённость происходящего. К общественной инициативе под названием «Подпиши за Баку» уже присоединились порядка тысячи человек.
Архитектор Абдул Гусейнов отметил в интервью haqqin.az, что, несмотря на активные обращения и общественные протесты, поврежденные квартиры в здании, в котором размещён дом-музей семьи Ростроповичей, по-прежнему не восстановлены. Что, по словам Гусейнова, вызывает сомнения в судьбе других объектов культурного наследия.
«Архитектурное сообщество настаивает на запуске прозрачного, открытого для широкой общественности процесса планирования, - подчеркнул Гусейнов. - Это особенно актуально для района, в котором расположены как официально признанные архитектурные памятники, так и здания без соответствующего юридического статуса, представляющие несомненную архитектурную ценность. Так, на улице Толстого уже начался демонтаж части здания XIX века, построенного по проекту Мешади Гасыма Исмаилова. Работы приостановлены, но отсутствие в открытом доступе проектной документации вызывает вопросы. Мы требуем прозрачности в принятии решений».
Согласно новому генеральному плану Баку, территория Байыршехера обозначена как охраняемая зона.
Гусейнов подчеркивает историческую преемственность Байыршехера с Ичеришехером. По его словам, сначала сформировался старый город, а затем, в ответ на вызовы времени, возник и прилегающий к нему район, в котором расположены дома видных представителей азербайджанской истории и культуры — семей Алибековых, Ашурбековых, Ростроповичей, а также Кара Караева, Агабалы Гулиева, Ахмеда Раджабли, Джалила Мамедгулузаде… Не говоря уже о том, что здесь находятся исторические бани, мечети, а также церковь Флота.
«В этом квартале есть здания, датируемые XV веком, - рассказал архитектор. – И мы уже сталкивались с практикой, когда объекты исключались из списка памятников непосредственно перед сносом. Именно так было уничтожено несколько зданий местного значения».
Абдул Гусейнов добавил, что сообщество архитекторов в течение нескольких месяцев направляет в государственные органы обращения с требованием сохранить исторический облик района, но получает лишь формальные отписки, не содержащие конкретики.
«Необходимо сохранять не только здания, признанные памятниками, но и архитектурную ткань города, его атмосферу, сложившуюся здесь еще в XIX веке», - подчеркнул Гусейнов.
Ранее архитекторы получили ответ на обращение от исполнительной власти Ясамальского района. В письме на имя Абдула Гусейнова заместитель главы райисполкома Гусейн Эфендиев утверждает, что в Байыршехере не осуществляется снос, а всего лишь «проводятся работы по благоустройству».
Главное управление архитектуры и градостроительства Баку сообщило, что в ходе работ здания, зарегистрированные в государственном реестре как памятники архитектуры, затронуты не будут.
В ответе на запрос редакции haqqin.az Государственная служба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры также подтвердила, что обращение граждан относительно сохранности памятников в указанном районе было рассмотрено совместно с профильными структурами. Позиция госслужбы остается неизменной – здания в районе Байыршехер должны быть сохранены.
В ходе мониторинга, проведенного службой на данной территории, были зарегистрированы вновь обнаруженные несколько зданий, ранее не состоявшие в государственном реестре, но обладающих архитектурной и исторической ценностью. Кроме того, Союз архитекторов Азербайджана направил обращение с просьбой включить ряд таких объектов в перечень охраняемых памятников.
Судьба этих строений, как и ранее исключенных из списка объектов, была вынесена на рассмотрение Экспертного совета по определению недвижимых культурных ценностей при Министерстве культуры.
По результатам заседания принято решение направить запрос в Национальную академию наук Азербайджана для получения профессионального заключения.