«Не доберетесь до Газы»: Израиль предупредил «антисемитку Грету»

Израильский министр обороны Исраэль Кац приказал военным принять любые меры, чтобы не допустить к берегам сектора Газа судно «Мадлин». На его борту находятся 12 пропалестинских активистов, в том числе Грета Тунберг.

«Я дал указание Армии обороны Израиля предотвратить подход флотилии ненависти «Мадлин» к берегам Газы и принять для этого все необходимые меры. Антисемитке Грете и ее друзьям - пропагандистам ХАМАС - я говорю ясно: «Вам следует повернуть назад, потому что вы не доберетесь до Газы», - написал Кац в X.

«Израиль будет пресекать любые попытки прорвать блокаду [Газы] или оказать помощь террористическим организациям на море, в воздухе и на суше», - добавил министр.

Судно «Мадлин», относящееся к коалиции «Флотилия свободы», отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование, сообщала ранее газета The Jerusalem Post. Его прибытие в Восточное Средиземноморье ожидается в течение недели.