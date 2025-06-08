Архитектор Эльчин Алиев: В центре Баку «уродство на фоне современной архитектуры»

Известный азербайджанский архитектор, автор книг по истории архитектуры Эльчин Алиев в своих социальных сетях подверг критике установку различных пристроек, «избушек на курьях ножках», вблизи Crescent Mall в Баку, а также чиновников, давших на это разрешение.

«Уродство на фоне современной архитектуры. Увы, мы в своем амплуа: заказываем у иностранцев крутые проекты, а потом «дополняем» их тем, на что способен максимальный интеллект чиновника, выдающего подобные разрешения. Создаем современную архитектуру, а потом ее уродуем такими пристройками...» - говорится в публикации архитектора.