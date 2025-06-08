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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Лидер йеменской «Аль-Каиды» угрожает Трампу и Маску

17:33 562

Лидер базирующейся в Йемене группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Саад бин Атеф аль-Авлаки выступил с первым видеообращением после вступления в должность. В нем он угрожает президенту США Дональду Трампу и предпринимателю Илону Маску.

Саад бин Атеф аль-Авлаки заявил, что поддержка Соединенными Штатами войны Израиля в секторе Газа требует «взаимного ответа», сообщает Al Jazeera.

В видеообращении аль-Авлаки заявил: «Нет никаких красных линий после того, что произошло и происходит с нашим народом в Газе… Взаимность законна». В видео также содержались призывы к атакам против лидеров Египта, Иордании и государств Персидского залива.

На видеозаписи были показаны изображения Трампа, Маска, вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, а также логотипы компаний, принадлежащих Маску, включая Tesla.

Саад бин Атеф аль-Авлаки возглавил «Аль-Каиду на Аравийском полуострове» (АКАП) в 2024 году после смерти своего предшественника Халида Батарфи. Группировка, возникшая в 2009 году в результате слияния йеменских и саудовских ячеек, действует независимо от хуситов, контролирующих значительную часть Йемена.

США объявили награду в шесть миллионов долларов за информацию о местонахождении аль-Авлаки, которого Вашингтон обвиняет в призывах к атакам на американские интересы.

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