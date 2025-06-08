Тайный разговор между представителями Трампа и Маска

Представители президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска провели телефонные переговоры в пятницу, после чего оба временно прекратили обмен резкими заявлениями в социальных сетях.

Как сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме, после разговора между сторонами наступила «хрупкая разрядка» в их публичном противостоянии.

«Он прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен», — приводит издание слова одного из американских чиновников, комментируя решение Трампа пока не высказываться в Truth Social в адрес Маска. Ранее бизнесмен курировал деятельность ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE).