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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Тайный разговор между представителями Трампа и Маска

18:21 1052

Представители президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска провели телефонные переговоры в пятницу, после чего оба временно прекратили обмен резкими заявлениями в социальных сетях.

Как сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме, после разговора между сторонами наступила «хрупкая разрядка» в их публичном противостоянии.

«Он прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен», — приводит издание слова одного из американских чиновников, комментируя решение Трампа пока не высказываться в Truth Social в адрес Маска. Ранее бизнесмен курировал деятельность ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE).

По словам источников Politico, ни Трамп, ни Маск до этого не собирались самостоятельно прекращать перепалку. Трамп, как утверждается, был особенно раздражен заявлениями Маска о том, что имя главы государства фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Кроме того, слова Маска о том, что Трамп якобы не смог бы победить на выборах без его поддержки, также вызвали резкую негативную реакцию президента.

По данным издания, напряженность в отношениях между Трампом и Маском начала нарастать еще до того, как 5 июня они публично раскритиковали друг друга. Президент США, в частности, был недоволен комментариями Маска о неэффективности DOGE и его неспособности существенно сократить государственные расходы.

Одной из причин окончательного охлаждения отношений, как отмечает Politico, стало решение Белого дома отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Это произошло в конце мая, накануне финального голосования по его утверждению в Сенате. Айзекман, поддерживаемый Маском, был отвергнут администрацией Трампа, поскольку, как заявил президент, он является сторонником Демократической партии США.

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