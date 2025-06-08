USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Более двух килограммов наркотиков в старой постройке

18:18 834

Сотрудники Пенитенциарной службы Министерства юстиции и Министерства внутренних дел во время оперативно-розыскных мероприятий выявили большое количество наркотиков, спрятанных в старой постройке на территории села Нохудлу Сальянского района.

В результате мероприятий было установлено, что спрятал их Эльчин Алекперов. Правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства общим весом 2 килограмма 590 граммов (745 граммов героина, 725 граммов высушенной марихуаны и 1120 граммов опия).

Проводится расследование.

Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
19:37 67
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку! наши беды
16:15 3224
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова главная тема
04:44 6241
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
19:01 792
Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить
Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить
18:48 1127
Ракетный обман: Зеленский уличил США
Ракетный обман: Зеленский уличил США
18:30 1796
Тайный разговор между представителями Трампа и Маска
Тайный разговор между представителями Трампа и Маска
18:21 1053
Более двух килограммов наркотиков в старой постройке
Более двух килограммов наркотиков в старой постройке
18:18 835
Архитектор Эльчин Алиев: В центре Баку «уродство на фоне современной архитектуры»
Архитектор Эльчин Алиев: В центре Баку «уродство на фоне современной архитектуры»
17:22 2253
В Америке грядет война
В Америке грядет война наша корреспонденция
13:34 5208
Посол заявил, что война в Украине «еще не война»
Посол заявил, что война в Украине «еще не война»
16:16 3256

ЭТО ВАЖНО

Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
19:37 67
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку! наши беды
16:15 3224
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова главная тема
04:44 6241
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
19:01 792
Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить
Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить
18:48 1127
Ракетный обман: Зеленский уличил США
Ракетный обман: Зеленский уличил США
18:30 1796
Тайный разговор между представителями Трампа и Маска
Тайный разговор между представителями Трампа и Маска
18:21 1053
Более двух килограммов наркотиков в старой постройке
Более двух килограммов наркотиков в старой постройке
18:18 835
Архитектор Эльчин Алиев: В центре Баку «уродство на фоне современной архитектуры»
Архитектор Эльчин Алиев: В центре Баку «уродство на фоне современной архитектуры»
17:22 2253
В Америке грядет война
В Америке грядет война наша корреспонденция
13:34 5208
Посол заявил, что война в Украине «еще не война»
Посол заявил, что война в Украине «еще не война»
16:16 3256
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться