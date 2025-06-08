Более двух килограммов наркотиков в старой постройке

Сотрудники Пенитенциарной службы Министерства юстиции и Министерства внутренних дел во время оперативно-розыскных мероприятий выявили большое количество наркотиков, спрятанных в старой постройке на территории села Нохудлу Сальянского района.

В результате мероприятий было установлено, что спрятал их Эльчин Алекперов. Правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства общим весом 2 килограмма 590 граммов (745 граммов героина, 725 граммов высушенной марихуаны и 1120 граммов опия).

Проводится расследование.