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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Ракетный обман: Зеленский уличил США

18:30 1796

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты перенаправили 20 тысяч ракет, ранее обещанных Украине, на Ближний Восток.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

По словам Зеленского, эти ракеты предназначались для борьбы с иранскими ударными дронами типа «Шахед», которые Россия активно использует в атакующих операциях против Украины.

«Кстати, как вы видите, у нас большие проблемы с «Шахедами» и тому подобным. Мы боремся с этим и, конечно, найдем все инструменты, чтобы их уничтожать», — заявил он.

Президент напомнил, что решение о передаче ракет принималось еще при администрации Джо Байдена — по инициативе министра обороны Ллойда Остина. Речь шла о специальном проекте, в рамках которого Украине должны были передать 20 тысяч ракет.

«Мы рассчитывали на этот проект. Эти 20 тысяч ракет, между нами говоря, были недорогими, но обладали особой технологией. Поэтому мы надеялись на них. Сегодня утром мой министр обороны сообщил, что США перебросили их на Ближний Восток», — отметил Зеленский.

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