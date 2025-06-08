Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить

Мы близки к тому моменту, когда можно заставить Россию прекратить войну или хотя бы остановить ее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

«Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере, остановить ее. Мы это чувствуем. Наша операция «Паутина» внутри у них... Хоть они и бесятся, однако все понимают. Они понимают, что если будут такие кейсы с 20 тысячами ракет, то мы будем рассчитывать на свои силы. А что такое наши силы? Не давать возможности убивать нас, не давать возможности бомбить нас. То есть мы будем тогда развивать это направление», — отметил Зеленский.