Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить

Мы близки к тому моменту, когда можно заставить Россию прекратить войну или хотя бы остановить ее.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.
«Мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере, остановить ее. Мы это чувствуем. Наша операция «Паутина» внутри у них... Хоть они и бесятся, однако все понимают. Они понимают, что если будут такие кейсы с 20 тысячами ракет, то мы будем рассчитывать на свои силы. А что такое наши силы? Не давать возможности убивать нас, не давать возможности бомбить нас. То есть мы будем тогда развивать это направление», — отметил Зеленский.
По его словам, Украина не хочет продолжения войны, но если другого выхода нет — будет бороться за себя. Для того чтобы завершить конфликт, нужна серьезная помощь США и давление Соединенных Штатов и Европы на российского президента Владимира Путина.
«Путин не хочет заканчивать войну, но может сделать это под давлением партнеров. На мой взгляд, это дает шанс. И это звучит не пессимистично, а реалистично», — подчеркнул глава государства.
Зеленский также высказался о необходимости введения новых санкций США против России. Он отметил, что «Соединенные Штаты — лидер цивилизованного мира» и должны активно использовать этот статус.
Комментируя заявление Дональда Трампа о возможных санкциях в отношении Украины, Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает инициативы администрации США по прекращению огня и окончанию войны, а Россия — нет.
«Здесь не нужно искать баланс между нами и русскими. Россия не хочет мира. Любые санкции против России должны быть введены именно США», — добавил президент.