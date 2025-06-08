Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро

Сегодня в Приштине (Косово) состоятся решающие матчи отборочного турнира Кубка Европы по баскетболу 3х3.

Женская сборная Азербайджана в полуфинале сыграет с Мальтой. Игра начнется в 20:40 по бакинскому времени. В другом полуфинале встретятся Кипр и Косово. Затем состоится финал. Лишь победитель турнира получит право сыграть в финальной стадии Кубка Европы, который пройдет в Копенгагене с 5 по 7 сентября.

Вчера наша сборная в составе Дины Ульяновой, Александры Молленнауэр, Арины Картер и Брайанны Фрейзер обыграла на предварительной стадии баскетболисток Косово - 22:10.

Женская сборная Азербайджана уже принимала участие на Кубке Европы. Это было в прошлом году. В Вене наша команда не смогла преодолеть групповую стадию, уступив Испании и Австрии.

В Косово за путевку на Евро боролась и мужская сборная Азербайджана. Проиграв в упорной борьбе Мальте (21:22) и Косово (18:21), коллектив в составе Орхана Айдына, Амиля Гамзаева, Джабраила Акперова и Кямрана Мамедова приостановил выступление на групповом этапе.