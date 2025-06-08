USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Неонацисты с лидером в России готовят военные тренировки в США

19:05 536

Международная неонацистская группировка The Base, признанная террористической в ряде стран, этим летом планирует провести в США военизированные тренировки, не опасаясь преследования со стороны властей и ФБР, сообщает The Guardian.

Организацию в 2018 году основал американец Ринальдо Наззаро, бывший подрядчик Пентагона. По данным Русской службы Би-би-си, примерно в это же время он переехал в Санкт-Петербург вместе с женой-россиянкой. С тех пор он продолжает жить в России. США подозревают его в связях со спецслужбами, что Наззаро отрицает.

Ранее ФБР проводило масштабные операции против The Base, называя ее «расово мотивированной военизированной экстремистской группой». Ведомство указывало, что организация регулярно публиковала материалы с пропагандой терроризма и идеями создания «белого этногосударства», а также ставила целью «капитуляцию и падение правительства США».

Однако после возвращения Дональда Трампа на пост президента США группировка решила активизироваться внутри страны. Руководство ФБР, возглавляемое Кэшем Пателем, дало понять, что расследование случаев крайне правого экстремизма больше не является приоритетом.

The Base разместила несколько объявлений о проведении «общенационального сбора» с военной подготовкой, который может стать крупнейшим мероприятием такого рода за последние годы. Националисты призывают к пожертвованиям в криптовалюте для покрытия расходов и опубликовали фотографии, подтверждающие присутствие участников на территории США.

Публичное объявление о планах свидетельствует о стремлении группировки расширить влияние в США, отметил аналитик Джошуа Фишер-Берч, который следит за деятельностью The Base почти десять лет. По его словам, даже если на сборы придут менее 20 человек, мероприятие не будет скромным.

В ФБР подчеркнули, что следят лишь за теми, кто совершил или планирует преступления и представляет угрозу национальной безопасности. «Само по себе членство в группах не является незаконным и гарантируется первой поправкой к Конституции», — отметили в ведомстве.

Члены The Base действуют также на территории Украины, где группировка призывает к диверсиям против властей и атакам на критическую инфраструктуру, пишет The Guardian. Кроме того, новые ячейки появляются в странах Европы.

Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
19:37 75
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку! наши беды
16:15 3229
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова главная тема
04:44 6243
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
19:01 803
Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить
Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить
18:48 1136
Ракетный обман: Зеленский уличил США
Ракетный обман: Зеленский уличил США
18:30 1808
Тайный разговор между представителями Трампа и Маска
Тайный разговор между представителями Трампа и Маска
18:21 1059
Более двух килограммов наркотиков в старой постройке
Более двух килограммов наркотиков в старой постройке
18:18 838
Архитектор Эльчин Алиев: В центре Баку «уродство на фоне современной архитектуры»
Архитектор Эльчин Алиев: В центре Баку «уродство на фоне современной архитектуры»
17:22 2257
В Америке грядет война
В Америке грядет война наша корреспонденция
13:34 5213
Посол заявил, что война в Украине «еще не война»
Посол заявил, что война в Украине «еще не война»
16:16 3260

ЭТО ВАЖНО

Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
19:37 75
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку! наши беды
16:15 3229
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова главная тема
04:44 6243
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
19:01 803
Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить
Зеленский: Мы близки к моменту, когда войну можно закончить
18:48 1136
Ракетный обман: Зеленский уличил США
Ракетный обман: Зеленский уличил США
18:30 1808
Тайный разговор между представителями Трампа и Маска
Тайный разговор между представителями Трампа и Маска
18:21 1059
Более двух килограммов наркотиков в старой постройке
Более двух килограммов наркотиков в старой постройке
18:18 838
Архитектор Эльчин Алиев: В центре Баку «уродство на фоне современной архитектуры»
Архитектор Эльчин Алиев: В центре Баку «уродство на фоне современной архитектуры»
17:22 2257
В Америке грядет война
В Америке грядет война наша корреспонденция
13:34 5213
Посол заявил, что война в Украине «еще не война»
Посол заявил, что война в Украине «еще не война»
16:16 3260
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться