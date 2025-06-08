Неонацисты с лидером в России готовят военные тренировки в США

Организацию в 2018 году основал американец Ринальдо Наззаро, бывший подрядчик Пентагона. По данным Русской службы Би-би-си, примерно в это же время он переехал в Санкт-Петербург вместе с женой-россиянкой. С тех пор он продолжает жить в России. США подозревают его в связях со спецслужбами, что Наззаро отрицает.

Международная неонацистская группировка The Base, признанная террористической в ряде стран, этим летом планирует провести в США военизированные тренировки, не опасаясь преследования со стороны властей и ФБР, сообщает The Guardian.

Ранее ФБР проводило масштабные операции против The Base, называя ее «расово мотивированной военизированной экстремистской группой». Ведомство указывало, что организация регулярно публиковала материалы с пропагандой терроризма и идеями создания «белого этногосударства», а также ставила целью «капитуляцию и падение правительства США».

Однако после возвращения Дональда Трампа на пост президента США группировка решила активизироваться внутри страны. Руководство ФБР, возглавляемое Кэшем Пателем, дало понять, что расследование случаев крайне правого экстремизма больше не является приоритетом.

The Base разместила несколько объявлений о проведении «общенационального сбора» с военной подготовкой, который может стать крупнейшим мероприятием такого рода за последние годы. Националисты призывают к пожертвованиям в криптовалюте для покрытия расходов и опубликовали фотографии, подтверждающие присутствие участников на территории США.

Публичное объявление о планах свидетельствует о стремлении группировки расширить влияние в США, отметил аналитик Джошуа Фишер-Берч, который следит за деятельностью The Base почти десять лет. По его словам, даже если на сборы придут менее 20 человек, мероприятие не будет скромным.

В ФБР подчеркнули, что следят лишь за теми, кто совершил или планирует преступления и представляет угрозу национальной безопасности. «Само по себе членство в группах не является незаконным и гарантируется первой поправкой к Конституции», — отметили в ведомстве.

Члены The Base действуют также на территории Украины, где группировка призывает к диверсиям против властей и атакам на критическую инфраструктуру, пишет The Guardian. Кроме того, новые ячейки появляются в странах Европы.