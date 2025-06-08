Фицо пригрозил заблокировать санкции ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать любые новые санкции Европейского союза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам Словакии.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова политика.
«Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую», — подчеркнул глава словацкого правительства.
Он также выразил несогласие с возможными ограничениями на импорт российского топлива для атомных электростанций Словакии. По словам Фицо, он не может поддержать такие меры, поскольку они идут вразрез с интересами его страны.
При этом премьер отметил, что Словакия хочет оставаться конструктивным членом Европейского союза.
Ранее, 5 июня, парламент Словакии одобрил резолюцию, в которой призвал членов правительства воздерживаться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.