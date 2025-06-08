Фицо пригрозил заблокировать санкции ЕС против России

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова политика.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать любые новые санкции Европейского союза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам Словакии.

«Если будут санкции, которые могут нам навредить, я никогда за них не проголосую», — подчеркнул глава словацкого правительства.

Он также выразил несогласие с возможными ограничениями на импорт российского топлива для атомных электростанций Словакии. По словам Фицо, он не может поддержать такие меры, поскольку они идут вразрез с интересами его страны.

При этом премьер отметил, что Словакия хочет оставаться конструктивным членом Европейского союза.

Ранее, 5 июня, парламент Словакии одобрил резолюцию, в которой призвал членов правительства воздерживаться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России в международных организациях.