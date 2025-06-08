Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле

Об этом он сообщил в воскресенье в эфире иранского государственного телевидения, охарактеризовав материалы как «кладезь информации», способный усилить наступательные возможности страны.

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатыб заявил, что в ближайшее время будут опубликованы секретные израильские документы, оказавшиеся в распоряжении Тегерана.

Иранские государственные СМИ ранее сообщили, что разведслужбы страны получили обширный массив засекреченных данных, касающихся израильских ядерных объектов, связей Израиля с США, Европой и другими государствами, а также оборонного потенциала еврейского государства. Об этом также пишет издание Haaretz со ссылкой на Reuters.

Хатыб не уточнил, каким образом была получена информация. Он отметил лишь, что «передача этой информации заняла много времени и потребовала соблюдения мер безопасности», а методы передачи останутся засекреченными. «Говорить о тысячах документов — это еще заниженная оценка», — добавил министр.

Остается неясным, связана ли утечка с ранее сообщавшимся взломом израильского ядерного исследовательского центра. Иранская сторона могла приурочить публикацию к нарастанию напряженности вокруг собственной ядерной программы.