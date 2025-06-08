Реальность и опасность: хотят привязать украинский вопрос к иранскому

Израиль недавно заявил, что не будет наносить удар по Ирану, если ядерные переговоры не провалятся. Можно ли рассматривать это как послание, адресованное Вашингтону, а не как реальное предостережение для Тегерана?

По мнению Фарсаха, на первый взгляд заявление Израиля выглядит как дипломатическая формулировка, но его подтекст очевиден: оно адресовано в первую очередь Соединенным Штатам: «Израиль дает понять Вашингтону, что пока он сохраняет стратегическое терпение. При этом, по имеющейся информации, Израиль располагает разведданными, свидетельствующими о нежелании Тегерана идти на эскалацию. Более того, в случае атаки по иранским ядерным объектам, Израиль, судя по всему, считает предпочтительным действовать самостоятельно, без прямой координации с США. С военной точки зрения наиболее благоприятным периодом для такой операции выглядит сентябрь или октябрь: стабильные погодные условия, ясное небо и, соответственно, повышенная эффективность авиаударов».

По словам эксперта, Израиль стремится послать Ирану четкий сигнал: не надейтесь на раскол между Иерусалимом и Вашингтоном. Даже если между ними есть разногласия, внешне они действуют как единое целое. Это особенно важно сейчас, когда, судя по многим признакам, Соединенные Штаты не стремятся к войне с Ираном, тогда как Израиль, напротив, все более склоняется к силовому варианту. Израиль не хочет, чтобы в Тегеране сложилось впечатление о возможности политического разрыва между союзниками.

Эксперт также ответил на вопрос относительно возможного участия России в качестве посредника в преодолении тупика. Насколько это реалистичный сценарий?

Фарсах убежден, что все будет зависеть от динамики ситуации вокруг Украины. Если между США и Россией будет достигнута масштабная сделка по украинскому вопросу, не исключено, что Москва начнет активно участвовать и в иранском направлении. В этом случае Россия может оказать влияние на Тегеран, подтолкнув его к уступкам. Такой сценарий дал бы Вашингтону сразу два геополитических достижения - деэскалацию на Ближнем Востоке и сдвиг в украинском досье. И если говорить о политическом капитале, то такая «двойная победа» была бы колоссальным достижением для Дональда Трампа.