Лос-Анджелес (США). Протесты против новых законов об иммигрантах
Сцена из оперного спектакля «Трамп — президент-близнец», поставленного в Гонконге
Богота (Колумбия). Сенатор Мигель Урибе, который считается возможным кандидатом в президенты, получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге
Газа (Палестина). Израильский удар по жилому зданию
Гитега (Бурунди). Парламентские выборы
Альберта (Канада). Дым от лесных пожаров возле озера Бизон
Асналькасар (Испания). Молитва на реке Кема во время ежегодного паломничества, которое совершают сотни тысяч приверженцев Девы Росио