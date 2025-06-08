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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Трамп – президент-близнец

объектив haqqin.az
Отдел информации
20:01 1797

Лос-Анджелес (США). Протесты против новых законов об иммигрантах

Сцена из оперного спектакля «Трамп — президент-близнец», поставленного в Гонконге

Богота (Колумбия). Сенатор Мигель Урибе, который считается возможным кандидатом в президенты, получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге

Газа (Палестина). Израильский удар по жилому зданию

Гитега (Бурунди). Парламентские выборы

Альберта (Канада). Дым от лесных пожаров возле озера Бизон

Асналькасар (Испания). Молитва на реке Кема во время ежегодного паломничества, которое совершают сотни тысяч приверженцев Девы Росио

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ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
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«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес
«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес фото; обновлено 19:57
19:57 10927
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля продолжение главной темы
13:01 4309
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
20:32 1236
Трамп – президент-близнец
Трамп – президент-близнец объектив haqqin.az
20:01 1798
Проклятие «девятки» для Набиуллиной
Проклятие «девятки» для Набиуллиной haqqin.az из Москвы
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Реальность и опасность: хотят привязать украинский вопрос к иранскому
Реальность и опасность: хотят привязать украинский вопрос к иранскому комментирует профессор международных отношений Вашингтонского университета Низар Фарсах
19:43 1030
Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
Иран пообещал обнародовать секретные документы об Израиле
19:37 865
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку! наши беды
16:15 4308
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова главная тема
04:44 6546
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
Сборная Азербайджана в двух шагах от попадания на Евро
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