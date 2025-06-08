Черногория начнет собирать дроны для Украины

В правительстве страны подчеркнули, что создание производства повысит потенциал черногорской армии в рамках НАТО, а также укрепит обороноспособность Украины и репутацию Черногории как надежного поставщика современного военного оборудования на мировом рынке.

Черногория наладит сборку беспилотников на своей территории и передаст первую партию Украине в рамках военной помощи, сообщает «Коммерсантъ».

Финансирование проекта ($15 млн) обеспечит Вашингтон, следует из документа, принятого Подгорицей 29 мая. В реализации будет участвовать американская компания By Light, производящая, по данным местных СМИ, четыре типа беспилотников. Самый современный из них способен находиться в воздухе до 10 часов и нести до 27,2 кг боевой нагрузки. Однако соглашение с компанией пока официально не подписано.

Проект уже получил поддержку американского посольства в Черногории. Там заявили, что инвестиции «подчеркивают серьезность намерений Черногории как члена НАТО».

Тем не менее не все в стране разделяют такой подход. Лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич предупредил, что запуск производства БПЛА фактически втянет страну в войну с Россией и может сделать республику «легитимной целью для ответного удара».

С начала войны в Украине в 2022 году Черногория предоставила Киеву военную помощь на сумму 11,3 млн евро и приняла у себя значительное число украинских беженцев.

Ранее Украина также договорилась с Германией о совместном производстве вооружений. Как сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, на территории Украины начнут выпускать дальнобойные ракеты за счет германского финансирования. Эти ракеты уже стоят на вооружении ВСУ и могут быть поставлены в течение ближайших недель. При этом Берлин не будет ограничивать их дальность.