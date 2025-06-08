Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его недавняя беседа с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане оказалась более результативной, чем предыдущая встреча в Вашингтоне.

«Пятнадцать минут тет-а-тет в Ватикане дали больше, чем встреча в большом кругу в Овальном кабинете», — отметил Зеленский, назвав короткий разговор «хорошим и продуктивным». В то же время он признал, что их первая встреча прошла в напряженной атмосфере и сопровождалась публичной перепалкой: «Мне тогда было сложно».

Зеленский выразил надежду на нормальные профессиональные отношения с президентом США, подчеркнув, что стремится к более плотному диалогу: «Нужны время и возможности».

Встреча в Ватикане состоялась 26 апреля в рамках траурных мероприятий по случаю похорон Папы Римского Франциска. В Офисе президента Украины также выразили надежду на новую встречу с Трампом на полях саммита G7, который пройдет с 15 по 17 июня.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп оказывает достаточное давление на Путина, Зеленский напомнил о недавних противоречивых высказываниях американского политика. «То он называл его сумасшедшим, а потом вдруг сказал, что эта война напоминает ему драку детей в парке, которым надо немножко дать помахать кулаками», — сказал Зеленский.

Однако, по словам президента Украины, это сравнение абсолютно не соответствует действительности: «Это не игра детей. Это взрослый человек, маньяк пришел на детскую площадку с оружием. Он похищает детей, убивает их, оставляет без родителей. Так с маньяками не борются – их изолируют или сажают в тюрьму».

Президент Украины отметил, что большинство войн в истории заканчивались без взаимного доверия, но с помощью третьих сторон. По его словам, мир должен быть заинтересован в завершении конфликта, так как война влияет на экономику, энергетику и продовольственную безопасность многих стран. «Если это не капитуляция, как у фашистской Германии, то это должны быть договоренности. Но для этого нужны посредники», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает предложения США по прекращению огня. «Мы готовы к любым форматам переговоров, включая технический уровень и встречи лидеров. Мы были готовы даже к 30-дневному прекращению огня. Все предложения поддержали — Россия ни одного», — сказал он.

По его словам, именно США должны играть ключевую роль в давлении на Россию: «Американские санкции — единственные, которые действительно могут повлиять. Альтернативы нет».

Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин стремится к невозможному - восстановлению Советского Союза.

Отвечая на вопрос журналистки о том, уверен ли он, что россияне не хотят остановить войну, Зеленский отметил: «Потому что они не испытывают давления. Путин хочет вернуть себе могущество Советского Союза. Это невозможно, но я не уверен, что есть люди, которые способны ему это объяснить. И он все равно будет это делать. Я уверен: чтобы достичь своей цели, он должен сделать это прежде всего через Украину, потому что Украина — самая большая в Советском Союзе после России».