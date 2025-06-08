Россияне создали «анклав» под Купянском

Российские подразделения заняли центр села Кондрашовка вблизи Купянска, однако оказались изолированы от основных сил.
Об этом сообщает OSINT-платформы DeepState.
По информации аналитиков, недавно в центре населенного пункта был поднят российский флаг с целью демонстрации контроля над территорией.
«Согласно данным подразделений, находящихся в этом районе, враг действительно присутствует в центральной части села. Группа, прорвавшаяся в Кондрашовку, все еще там, но не имеет логистической связи с основной линией оккупантов», — говорится в сообщении DeepState.
Кондрашовка находится примерно в четырех километрах от Купянска.