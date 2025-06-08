Renault запустит производство дронов в Украине

6 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «крупный французский автопроизводитель» примет участие в проекте по производству дронов на украинской территории. Название компании он тогда не уточнил, однако Franceinfo указывает, что речь идет о Renault.

По словам министра, проект предполагает взаимовыгодное сотрудничество: Украина будет получать беспилотники, а французская армия — использовать их для тактической и оперативной подготовки в современных условиях.

Как уточняет издание, запуск производства планируется в партнерстве с двумя французскими оборонными компаниями — малой и средней. Предприятие будет размещено на территории Украины, в десятках или сотнях километров от линии фронта.

В компании Renault подтвердили, что находятся в контакте с правительством Франции, однако отметили, что «на данном этапе решение еще не принято».

Кроме того, ранее, в ноябре, о создании предприятия по производству дронов совместно с украинскими партнерами сообщила финская группа компаний Summa Defence Ltd. Производство разместят в Финляндии, и оно будет ориентировано на наращивание мощностей по выпуску беспилотников для нужд Украины и Европы.