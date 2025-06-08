Финляндия наращивает оборонные расходы

Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо во время визита в Сюсмя.

По словам Орпо, дополнительные средства пойдут на усиление сухопутных войск, укрепление восточной границы и развитие системы противовоздушной обороны.

«У нас нет времени на раздумья», — подчеркнул премьер.

К 2029 году Хельсинки намерено довести оборонные расходы до 3% от ВВП. Это предполагает ежегодное увеличение бюджета на 1,5–2 млрд евро. Также Финляндия поддерживает инициативу, обсуждаемую в НАТО, о возможном повышении уровня оборонных расходов стран-участниц до 5% ВВП, о которой шла речь 5 июня.

Орпо указал, что устойчивое финансирование обороны возможно только при ускорении экономического роста и повышении уровня занятости. Однако он признал, что выполнить эти задачи будет непросто на фоне старения населения и роста социальных расходов.

«Это вызов не только для нынешнего кабинета. Бюджетный график расписан до 2032 года, а значит, решения придётся принимать и будущим правительствам», — добавил премьер. При этом он выступил против повышения налогов или урезания других статей бюджета ради оборонных нужд.