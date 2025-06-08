Белый дом не подтверждает драку Маска с Бессентом

Министр финансов США Скотт Бессент и Илон Маск спорили, но драки между ними не было.

Ранее издание со ссылкой на Стивена Бэннона, бывшего главного политстратега президента США Дональда Трампа, сообщило о якобы имевшей место потасовке между Маском и Бессентом в апреле. По словам Бэннона, после совещания в Белом доме по вопросу назначения главы Налогового управления США между ними вспыхнула ссора, которая переросла в физическую стычку.

«Я бы, конечно, не назвала это кулачным боем. Безусловно, были разногласия», — сказала Ливитт. Она уточнила, что сама не была свидетелем инцидента, а узнала о нем от других участников. По ее словам, споры между Маском и представителями правительства действительно имели место.

Согласно публикации The Washington Post, Трамп поддержал позицию Бессента, после чего Маск и министр обменялись резкими репликами в коридоре. По словам источника издания, Маск толкнул Бессента, а тот ударил его в ответ, назвав мошенником. Инцидент пришлось разнимать сотрудникам администрации, а Трамп впоследствии заявил, что «это уже слишком».