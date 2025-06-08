USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Белый дом не подтверждает драку Маска с Бессентом

8 июня 2025, 22:10 663

Министр финансов США Скотт Бессент и Илон Маск спорили, но драки между ними не было.

Об этом в интервью Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя публикацию The Washington Post.

Ранее издание со ссылкой на Стивена Бэннона, бывшего главного политстратега президента США Дональда Трампа, сообщило о якобы имевшей место потасовке между Маском и Бессентом в апреле. По словам Бэннона, после совещания в Белом доме по вопросу назначения главы Налогового управления США между ними вспыхнула ссора, которая переросла в физическую стычку.

«Я бы, конечно, не назвала это кулачным боем. Безусловно, были разногласия», — сказала Ливитт. Она уточнила, что сама не была свидетелем инцидента, а узнала о нем от других участников. По ее словам, споры между Маском и представителями правительства действительно имели место.

Согласно публикации The Washington Post, Трамп поддержал позицию Бессента, после чего Маск и министр обменялись резкими репликами в коридоре. По словам источника издания, Маск толкнул Бессента, а тот ударил его в ответ, назвав мошенником. Инцидент пришлось разнимать сотрудникам администрации, а Трамп впоследствии заявил, что «это уже слишком».

Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема
8 июня 2025, 20:45 2937
В Америке грядет война
В Америке грядет война наша корреспонденция
8 июня 2025, 13:34 6170
Украина готовится к массированной атаке
Украина готовится к массированной атаке
8 июня 2025, 23:48 447
Новое наступление российских войск
Новое наступление российских войск
8 июня 2025, 23:30 958
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро обновлено 22:59
8 июня 2025, 22:59 3434
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория ВИДЕО
8 июня 2025, 22:30 2761
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
8 июня 2025, 21:16 2656
«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес
«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес фото; обновлено 19:57
8 июня 2025, 19:57 12296
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля продолжение главной темы
8 июня 2025, 13:01 4758
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
8 июня 2025, 20:32 2080
Трамп – президент-близнец
Трамп – президент-близнец объектив haqqin.az
8 июня 2025, 20:01 2886

ЭТО ВАЖНО

Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема
8 июня 2025, 20:45 2937
В Америке грядет война
В Америке грядет война наша корреспонденция
8 июня 2025, 13:34 6170
Украина готовится к массированной атаке
Украина готовится к массированной атаке
8 июня 2025, 23:48 447
Новое наступление российских войск
Новое наступление российских войск
8 июня 2025, 23:30 958
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро обновлено 22:59
8 июня 2025, 22:59 3434
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория ВИДЕО
8 июня 2025, 22:30 2761
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
8 июня 2025, 21:16 2656
«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес
«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес фото; обновлено 19:57
8 июня 2025, 19:57 12296
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля продолжение главной темы
8 июня 2025, 13:01 4758
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
8 июня 2025, 20:32 2080
Трамп – президент-близнец
Трамп – президент-близнец объектив haqqin.az
8 июня 2025, 20:01 2886
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться