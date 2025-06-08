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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

«Это безумие»: Вэнс о расходах США на помощь Украине

8 июня 2025, 22:27 1350

Финансирование Соединенными Штатами Украины при президенте Джо Байдене было «безумием», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Это просто безумие. Они тратили колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занимались дипломатией. Например, мы отправили Украине $300 млрд, но при этом президент США ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического урегулирования», - сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что «будь то Израиль, Россия или Украина», сейчас США стараются довести дело до урегулирования. Попытки стоят того, даже если закончить конфликт не получается, добавил Вэнс.

«Россия и Украина - это один из самых жестоких конфликтов. Мы видим спутниковые снимки, засекреченные материалы - это страшно», - добавил Вэнс.

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