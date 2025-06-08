Рекордный уровень фондового рынка США

Восстановление американского фондового рынка подтолкнуло ключевые индексы к рекордным значениям. Новые экономические данные, а также события в сфере торговой и фискальной политики определят, смогут ли акции получить дополнительный импульс для роста.

Акции начали восстанавливаться после резкого падения в апреле, вызванного опасениями по поводу экономических последствий тарифных планов президента Дональда Трампа. По итогам недели индекс S&P 500 впервые с конца февраля закрылся выше отметки в 6000 пунктов, чему способствовал положительный ежемесячный отчет по занятости в США, который снизил экономические тревоги.

Однако сохраняется некоторая неопределенность относительно того, как американская экономика справляется с изменениями в торговой политике. Трамп смягчил часть самых жестких тарифов после того, как объявление о «Дне освобождения» 2 апреля спровоцировало падение рынка, но инвесторы продолжают внимательно следить за влиянием других пошлин на экономику.

В то же время сохраняются опасения по поводу возможного всплеска инфляции. Отчет об индексе потребительских цен станет одним из ключевых экономических показателей перед заседанием Федеральной резервной системы, запланированным на 17–18 июня.

Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне, однако трейдеры прогнозируют два снижения ставок на 25 базисных пунктов к концу года.