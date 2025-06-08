В США опасаются растущей угрозы дронов

«У нас нет эффективных контрмер для блокировки дронов, и их необходимо разработать, ведь именно так будут выглядеть военные действия в будущем», — подчеркнул Маккол. Он отметил, что количество дронов растет — сейчас их тысячи, а вскоре будут миллионы. Эти технологии будут использовать террористы и враждебные государственные структуры.

Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец из Техаса) в интервью телеканалу Fox News.

По мнению конгрессмена, Пентагону следует уделять больше средств развитию современных военных технологий, а не инвестировать в устаревшие корабли, которые уже являются «динозаврами» — пережитками Второй мировой войны. «Конечно, они нам нужны, но акцент следует делать на технологиях искусственного интеллекта», — добавил он.

6 июня президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные на увеличение производства беспилотников и усиление защиты от них. В документах Белого дома отмечается, что дроны представляют растущую угрозу, поскольку преступники, террористы и враждебные иностранные субъекты все чаще используют их для создания угроз общественной и национальной безопасности.

В связи с этим создается специальная целевая группа, которая должна разработать и предложить решения по борьбе с угрозами, связанными с дронами. Кроме того, Федеральное авиационное управление США получит задачи по ускорению разработки и тестирования отечественных технологий для БПЛА с применением искусственного интеллекта.