Украина готовится к массированной атаке

По данным украинских наблюдателей, фиксируется активность российской стратегической авиации, а также перемещения дронов-разведчиков вблизи энергетической инфраструктуры.

Украинские власти и мониторинговые ресурсы предупреждают о вероятности масштабной атаки со стороны России в ближайшие часы.

Сообщается, что в атаке могут быть задействованы стратегические бомбардировщики, крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Под угрозой находятся Киев и Киевская область, а также Ровенская, Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Николаевская и Кировоградская области.

Граждан призывают заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, следить за сигналами воздушной тревоги и не игнорировать предупреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к населению с призывом быть максимально внимательными и реагировать на сигналы тревоги.