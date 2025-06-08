USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Украина готовится к массированной атаке

8 июня 2025, 23:48 462

Украинские власти и мониторинговые ресурсы предупреждают о вероятности масштабной атаки со стороны России в ближайшие часы.

По данным украинских наблюдателей, фиксируется активность российской стратегической авиации, а также перемещения дронов-разведчиков вблизи энергетической инфраструктуры.

Сообщается, что в атаке могут быть задействованы стратегические бомбардировщики, крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Под угрозой находятся Киев и Киевская область, а также Ровенская, Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Николаевская и Кировоградская области.

Граждан призывают заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, следить за сигналами воздушной тревоги и не игнорировать предупреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к населению с призывом быть максимально внимательными и реагировать на сигналы тревоги.

Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема
8 июня 2025, 20:45 2946
В Америке грядет война
В Америке грядет война наша корреспонденция
8 июня 2025, 13:34 6182
Украина готовится к массированной атаке
Украина готовится к массированной атаке
8 июня 2025, 23:48 463
Новое наступление российских войск
Новое наступление российских войск
8 июня 2025, 23:30 975
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро обновлено 22:59
8 июня 2025, 22:59 3442
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория ВИДЕО
8 июня 2025, 22:30 2782
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
8 июня 2025, 21:16 2665
«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес
«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес фото; обновлено 19:57
8 июня 2025, 19:57 12304
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля продолжение главной темы
8 июня 2025, 13:01 4763
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
8 июня 2025, 20:32 2090
Трамп – президент-близнец
Трамп – президент-близнец объектив haqqin.az
8 июня 2025, 20:01 2893

ЭТО ВАЖНО

Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема
8 июня 2025, 20:45 2946
В Америке грядет война
В Америке грядет война наша корреспонденция
8 июня 2025, 13:34 6182
Украина готовится к массированной атаке
Украина готовится к массированной атаке
8 июня 2025, 23:48 463
Новое наступление российских войск
Новое наступление российских войск
8 июня 2025, 23:30 975
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро обновлено 22:59
8 июня 2025, 22:59 3442
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория ВИДЕО
8 июня 2025, 22:30 2782
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
8 июня 2025, 21:16 2665
«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес
«Мятеж» в Калифорнии. Бойцы Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес фото; обновлено 19:57
8 июня 2025, 19:57 12304
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля продолжение главной темы
8 июня 2025, 13:01 4763
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
Сандерс обвиняет Трампа в узурпации власти
8 июня 2025, 20:32 2090
Трамп – президент-близнец
Трамп – президент-близнец объектив haqqin.az
8 июня 2025, 20:01 2893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться