Новый и последний шанс Азербайджана

В 2024 году «Бакинская энергетическая неделя» отметила тридцатилетний юбилей, закрепив за собой статус ведущей энергетической платформы Каспийского региона. За это время форум превратился в ключевую площадку для диалога между международными нефтегазовыми компаниями, инвесторами, операторами транспортной инфраструктуры и промышленными корпорациями. С момента основания участие в «Бакинских энергетических форумах» приняли более 9 тысяч компаний из 80 стран, а число участников превысило 170 тысяч человек. Только в этом году форум собрал более 600 представителей из 23 стран, причём треть из них впервые представили в Баку свои экспозиции.

Фокус на трансформацию: от углеводородов к электроэнергии Помимо подписания ряда стратегических соглашений по освоению новых месторождений, важнейшей темой нынешнего форума стала трансформация энергетического сектора Азербайджана в сторону развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Особое внимание уделялось интеграции "зелёной" генерации в существующую добывающую инфраструктуру, а также наращиванию экспортного потенциала страны в сфере возобновляемой энергетики. Так, компания British Petroleum (BP), являющаяся одним из крупнейших игроков на азербайджанском нефтегазовом рынке, одновременно выступает как активный инвестор в развитие ВИЭ. Аналогичную стратегию реализует государственная нефтяная компания SOCAR, которая совместно с BP финансирует строительство в Джебраильском районе солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт. На наших глазах происходит эволюция энергетического экспорта Азербайджана — от поставок дорогих углеводородов к более доступной, но высокотехнологичной и политически престижной электроэнергии из возобновляемых источников. В долгосрочной перспективе доля экспорта "зелёной" энергии будет компенсировать постепенное снижение доходов от экспорта нефти.

Новая ось энергетического развития Увеличивающееся внимание к тематике ВИЭ подтверждает рост интереса к выставке Caspian Power, входящей в структуру «Бакинской энергетической недели». Проводимая в тринадцатый раз, эта выставка становится всё более значимой площадкой, на которой обсуждаются вопросы масштабирования и технологической реализации проектов в сфере ВИЭ. Ключевым событием форума стала пленарная сессия с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, обозначившего стратегическую роль Азербайджана в глобальном энергетическом переходе. По словам Шахбазова, будущее мировой энергетики связано с созданием единой планетарной электросети, объединяющей на разных континентах крупные объекты генерации ВИЭ. Речь идёт о возможности обеспечения взаимных поставок энергии между странами и регионами, находящимися в разных полушариях. Таким образом, региональная миссия Азербайджана — стать частью инфраструктуры, соединяющей Каспийский регион через транскаспийские и трансчерноморские энергокабели со странами Центральной и Юго-Восточной Европой. По оценкам Парвиза Шахбазова, для полноценной интеграции ВИЭ на глобальном уровне потребуется более 25 миллионов километров линий электропередачи и соответствующие мощности по хранению энергии.

Азербайджан: инвестиции, мощность и цели до 2030 года В ближайшие два года в Азербайджане завершится первый этап программы по развитию ВИЭ. В частности, к 2025 году будет введена в строй ветряная электростанция мощностью 240 МВт, начнётся строительство трёх солнечных станций общей мощностью 200 МВт, общий инвестиционный объём этих проектов составит 2,7 миллиарда долларов США. При этом доля возобновляемых источников энергии в Азербайджане достигнет к 2027 году в установленной мощности 33,7 процента, а к 2030 году – 38 процентов. К 2030 году Азербайджан планирует экспортировать до 4 ГВт из планируемых 6 ГВт установленной мощности генерации из возобновляемых источников. Этот объём будет обеспечиваться как за счёт наземных, так и морских ВИЭ-проектов. Однако ключевым инфраструктурным узлом остаётся энергокабель по дну Черного моря до Румынии, готовность которого к началу следующего десятилетия остаётся пока под вопросом. При этом отмечено, что темпы строительства в Азербайджане ВИЭ-объектов опережают реализацию международных энергетических соединений.

Аспекты международного сотрудничества По итогам форума были заключены следующие ключевые соглашения: - СЭС "Гобустан" (100 МВт) – подписан договор об аренде земельного участка; - СЭС "Уфуг" и "Шамс" (по 50 МВт) – подписаны контракты на строительство, аренду, продажу электроэнергии и подключение к сетям; - Соглашение о стратегическом партнёрстве между Министерством энергетики Азербайджана и China Energy Engineering Corporation Limited, включающее: - Строительство СЭС в Физули мощностью 160 МВт; - Развитие морской ветроэнергетики на Каспии (200 МВт); - Совместные проекты в гидроэнергетике; - Поддержку инициатив "Зелёного энергетического коридора".