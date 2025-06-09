Крушение самолета в США

Самолет, на борту которого находились, по предварительным данным, от 16 до 20 человек, потерпел крушение в районе города Туллахома в американском штате Теннесси.
Об этом сообщила дорожная полиция штата на своей странице в X (ранее Twitter).
«Сотрудники дорожной полиции Теннесси оказывают содействие полиции Туллахомы на месте катастрофы. По предварительной информации, на борту находились от 16 до 20 человек. Некоторые из них были доставлены в больницы на медицинских вертолетах», — говорится в сообщении.
Данных о числе пострадавших или погибших пока не приводится. По информации телеканала CNN, самолет использовался для прыжков с парашютом.