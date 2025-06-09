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Крушение самолета в США

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00:11 1477

Самолет, на борту которого находились, по предварительным данным, от 16 до 20 человек, потерпел крушение в районе города Туллахома в американском штате Теннесси.

Об этом сообщила дорожная полиция штата на своей странице в X (ранее Twitter).

«Сотрудники дорожной полиции Теннесси оказывают содействие полиции Туллахомы на месте катастрофы. По предварительной информации, на борту находились от 16 до 20 человек. Некоторые из них были доставлены в больницы на медицинских вертолетах», — говорится в сообщении.

Данных о числе пострадавших или погибших пока не приводится. По информации телеканала CNN, самолет использовался для прыжков с парашютом.

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