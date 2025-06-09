Капитуляция Украины – реальный риск

Украина осталась без американской помощи, а парад побед ультраправых в европейских столицах, ярким примером чему является победа трампистов и в Польше, сужает и окно возможностей Западной Европы. Таким образом, Украина осталась лицом к лицу с грозным противником, который жаждет уничтожения ее государственного суверенитета. Какие перспективы ожидают Украину? И действительно ли Трамп в обозримом будущем оставит Киев без разведданных и новых поставок вооружения? Haqqin.az побеседовал о ситуации, сложившейся вокруг Украины с Иваном Каченовским, канадским политологом, преподавателем Школы политических исследований в университете Оттавы (Канада).

- Какое политическое значение имеет недавнее заявление Дональда Трампа о том, что России и Украине нужно «дать возможность подраться», прозвучавшее в ходе встречи президента США с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем? - Это высказывание Трампа - на первый взгляд, циничное и даже провокационное - по сути, отражает провал амбиций Трампа сыграть роль миротворца, а также несостоятельность его «инстинкта сделок». Оно демонстрирует неспособность или нежелание Трампа проводить различие между агрессором и жертвой, между страной, подвергшейся вторжению, и государством, начавшим войну. Такой подход не просто обесценивает страдания Украины, но и символически приравнивает ее к России. При этом Трамп явно уклоняется от прямого участия в урегулировании конфликта и, по существу, предлагает позволить войне продолжаться до тех пор, пока обе стороны окончательно не вымотаются. - Какие сигналы прозвучали в недавнем телефонном разговоре Трампа с Владимиром Путиным? - В этом диалоге Трамп выразил понимание позиции Путина, особенно в контексте российского обещания ответить на успешную операцию украинской разведки «Паутина». Трамп дал понять, что вмешиваться не намерен. По сути, это дает России карт-бланш на продолжение войны, что весьма тревожит союзников Украины. - Можно ли говорить о дистанцировании Трампа от российско-украинского конфликта? И если так, то какими могут быть возможные последствия? - Да, Трамп дистанцируется от войны, которая очевидно затягивается и грозит негативно повлиять на его внутренний рейтинг. Зеленского Трамп считает политическим авантюристом, втягивающим США в риск прямого конфликта с ядерной державой. На фоне этих настроений можно ожидать вероятной приостановки поставок вооружений и прекращения передачи Украине разведданных. Трамп до сих пор не инициировал ни одной новой программы военной поддержки Украины. Все поставки, которые Киев получает от США, были санкционированы еще администрацией Джо Байдена. Новых решений нет.

- Какова вероятность того, что Трамп поддержит российские условия, сформулированные в последнем меморандуме Москвы? - Условия, выдвинутые Россией, во многом повторяют те, что были на переговорах в Стамбуле весной 2022 года: нейтральный статус Украины, отказ Киева от размещения иностранных войск, демилитаризация, отказ от ядерного оружия… Спорными тогда оставались лишь вопросы по Крыму и Донбассу. В Стамбуле-2022 Россия даже согласилась на частичный отвод войск из северных регионов. Сегодня же ситуация гораздо жестче — Москва хочет вывода украинских войск из четырех областей, фактически требуя признания аннексии. Трамп обвиняет Зеленского в нежелании идти на мир, но упускает из виду, что цена такого «мира» — это утрата суверенитета. В случае прекращения американской помощи Вооруженные силы Украины действительно рискуют потерять способность эффективно сопротивляться, и тогда капитуляция может стать реальным сценарием. - Украина уже пережила приостановку американской помощи в 2024 году, когда Конгресс США заблокировал поставки. Но тогда это не привело к катастрофе. Почему же сейчас ситуация выглядит столь угрожающе? - Да, в 2024 году Украина действительно выстояла, но с большими потерями. Приостановка военной поддержки США привела к значительным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения. Без американской помощи Украина не сможет долго удерживать позиции. В случае ее новой масштабной приостановки фронт может обрушиться. Особенно если Европа окажется не в состоянии оперативно восполнить этот вакуум. Капитуляция Украины или ее согласие на принудительный компромисс — это реальный риск. - Может ли Украина, в случае утраты внешней поддержки, юридически признать захваченные территории российскими? - Ни при действующем руководстве Украины, ни при гипотетической смене власти в Киеве никто не согласится юридически признать аннексию. Однако, как это часто бывает в международной практике, если военные реалии будут диктовать такие условия, то де-факто признание возможно.