Ядерные переговоры: Иран готов передать ответ Вашингтону

Об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камалванди, передает агентство Tasnim.

Иран в ближайшие дни предоставит официальный ответ на предложение США по урегулированию ситуации вокруг своей ядерной программы.

«Ответ Ирана на письменное предложение США практически готов и будет передан в ближайшие дни», — отметил он.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран сократит уровень сотрудничества с МАГАТЭ, если организация примет антииранскую резолюцию.

23 мая в Риме состоялся пятый раунд переговоров между представителями Ирана и США. Посредником на встрече выступал глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. По его словам, сторонам удалось достичь «определенного, но не окончательного прогресса».

1 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил Тегерану «подробное и приемлемое предложение» по ядерной программе.

Согласно источнику портала Axios, предложение предусматривает, что Иран сможет продолжать обогащать уран до низких значений на ограниченный срок — его продолжительность должна быть согласована отдельно.

7 июня президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран не должен заниматься обогащением урана. В противном случае, по его словам, Тегеран «ждут последствия со стороны Вашингтона».