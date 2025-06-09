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Ядерные переговоры: Иран готов передать ответ Вашингтону

01:06 254

Иран в ближайшие дни предоставит официальный ответ на предложение США по урегулированию ситуации вокруг своей ядерной программы.

Об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камалванди, передает агентство Tasnim.

«Ответ Ирана на письменное предложение США практически готов и будет передан в ближайшие дни», — отметил он.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран сократит уровень сотрудничества с МАГАТЭ, если организация примет антииранскую резолюцию.

23 мая в Риме состоялся пятый раунд переговоров между представителями Ирана и США. Посредником на встрече выступал глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. По его словам, сторонам удалось достичь «определенного, но не окончательного прогресса».

1 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил Тегерану «подробное и приемлемое предложение» по ядерной программе.

Согласно источнику портала Axios, предложение предусматривает, что Иран сможет продолжать обогащать уран до низких значений на ограниченный срок — его продолжительность должна быть согласована отдельно.

7 июня президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран не должен заниматься обогащением урана. В противном случае, по его словам, Тегеран «ждут последствия со стороны Вашингтона».

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