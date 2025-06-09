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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

«Нет евро»

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:10 474

Лос-Анджелес (США). Продолжаются беспорядки, которые начались после полицейских рейдов против нелегалов

Газа (Палестина). Мальчик в больнице аль-Шифа сидит рядом с женщиной, оплакивающей 8-летнюю дочь, убитую во время ночных израильских авиаударов

Карачи (Пакистан). Мальчик ищет предметы для переработки в куче мусора на свалке

София (Болгария). Граффити на стене: «Нет евро»

Хайдарабад (Индия). Больная глотает живую рыбу-муррел, которая, как утверждается, лечит астму

Москва (Россия). Художники реставрируют стену Виктора Цоя на Арбате в преддверии дня рождения рок-музыканта

Диярбакыр (Турция). Черноголовая кваква ловит рыбу в реке Тигр

«Нет евро»
«Нет евро» объектив haqqin.az
03:10 475
Протесты в Калифорнии. Трамп пообещал «не допустить хаоса»
Протесты в Калифорнии. Трамп пообещал «не допустить хаоса» фото; обновлено 01:35
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ЭТО ВАЖНО

«Нет евро»
«Нет евро» объектив haqqin.az
03:10 475
Протесты в Калифорнии. Трамп пообещал «не допустить хаоса»
Протесты в Калифорнии. Трамп пообещал «не допустить хаоса» фото; обновлено 01:35
01:35 13706
Новый и последний шанс Азербайджана
Новый и последний шанс Азербайджана главная тема
8 июня 2025, 23:50 3779
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку! наши беды
8 июня 2025, 16:15 5718
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема
8 июня 2025, 20:45 4068
В Америке грядет война
В Америке грядет война наша корреспонденция
8 июня 2025, 13:34 6816
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА обновлено 01:18
01:18 2778
Новое наступление российских войск
Новое наступление российских войск
8 июня 2025, 23:30 2622
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро
Сборная Азербайджана второй год подряд пробилась в финальную стадию Евро обновлено 22:59
8 июня 2025, 22:59 4440
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория
Массовая драка на матче Азербайджан - Черногория ВИДЕО
8 июня 2025, 22:30 5058
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
Зеленский: Путин пытается восстановить Советский Союз
8 июня 2025, 21:16 3559
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