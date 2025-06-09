Лос-Анджелес (США). Продолжаются беспорядки, которые начались после полицейских рейдов против нелегалов
Газа (Палестина). Мальчик в больнице аль-Шифа сидит рядом с женщиной, оплакивающей 8-летнюю дочь, убитую во время ночных израильских авиаударов
Карачи (Пакистан). Мальчик ищет предметы для переработки в куче мусора на свалке
София (Болгария). Граффити на стене: «Нет евро»
Хайдарабад (Индия). Больная глотает живую рыбу-муррел, которая, как утверждается, лечит астму
Москва (Россия). Художники реставрируют стену Виктора Цоя на Арбате в преддверии дня рождения рок-музыканта
Диярбакыр (Турция). Черноголовая кваква ловит рыбу в реке Тигр