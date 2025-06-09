USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Турция: «Израиль – террористическое государство»

обновлено 12:13
12:13 4613

МИД Турции, комментируя задержание израильскими военными судна Madleen, назвал Израиль «террористическим государством».

Угрожающее свободе судоходства и безопасности на море нападение правительства Биньямина Нетаньяху вновь доказало, что Израиль - террористическое государство.

*** 07:45

Израильские военные поднялись на борт судна Madleen с гуманитарной помощью, которое шло из Египта и направлялось в сектор Газа, сообщили активисты. На борту находится экоактивистка Грета Тунберг.

Перехват был осуществлен бойцами израильского морского спецназа «Шайетет-13». Яхта Madleen направлена в морской порт Ашдод.

Израильские власти ранее предупредили, что не допустят того, чтобы судно дошло до побережья анклава.

«Селфи-яхта» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны», — заявили в МИД Израиля.

«В то время как Грета и другие пытались устроить медийную провокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности, и которая включала в себя менее одного грузовика гуманитарной помощи, за последние две недели в Газу из Израиля прибыло более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью, кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе», — говорится в сообщении министерства.

«Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, не включающие в себя селфи в инстаграме», — добавили в ведомстве и пообещали передать «незначительное количество гуманитарной помощи» с судна активистов в Газу по гуманитарным каналам.

В министерстве распространили видеосъемку, на которой бойцы ЦАХАЛ кормят пассажиров «селфи-яхты» бутербродами. «Представление окончено», - заключили в израильском МИД.

Коалиция «Флотилия свободы» (The Freedom Flotilla Coalition) написала в соцсетях о «похищении» израильскими силами четырех волонтеров — Тунберг, гражданки Швеции, французов Ревы Виара и Яниса Мамди, турка Суяба Орду, бразильца Тьяго Авилы. Тунберг говорит на видео: «Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее».

Организация выложила фото, на котором люди в спасательных жилетах сидят с поднятыми руками.

В воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил «принять все необходимые меры», чтобы не допустить судно к берегам Газы. В посте в X Кац заявил, что дал указание Армии обороны Израиля не допустить судно к берегу и принять для этого «все необходимые меры». Обращаясь к Тунберг и другим активистам, он сказал: «Вы должны повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Я дал указание Армии обороны Израиля действовать так, чтобы флотилия Madleen не достигла берегов Газы, и принять для этого все необходимые меры». «Антисемитке Грете и ее соратникам, пропагандистам ХАМАС, я ясно говорю: вам следует повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Израиль будет действовать против любых попыток прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше».

В 2010 году «Флотилия свободы» уже была вовлечена в серьезный инцидент у берегов Израиля, когда ее судно со стройматериалами, гуманитарной помощью и пропалестинскими активистами было задержано израильскими коммандос. Находившиеся на борту активисты оказали военным ожесточенное сопротивление, что привело к гибели людей.

Гуманитарные организации призывают прекратить блокаду Газы, введенную Израилем два месяца назад вместе с возобновлением боевых действий против ХАМАС. Израиль заявляет, что блокада необходима для оказания давления на ХАМАС с целью освобождения заложников.

Кремль о вторжении в Днепропетровск
Кремль о вторжении в Днепропетровск
13:52 1124
НАТО готовится к нападению
НАТО готовится к нападению
13:24 1608
В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов
В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов
12:47 1420
Россия массово перебрасывает военную технику
Россия массово перебрасывает военную технику ВИДЕО
12:30 3175
Погромы в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии предложил Трампу арестовать его
Погромы в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии предложил Трампу арестовать его ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 14:06
14:06 7367
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема; все еще актуально
8 июня 2025, 20:45 5670
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
04:40 6239
Армянский католикос поехал к арабам
Армянский католикос поехал к арабам
10:24 2716
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы ВИДЕО; обновлено 11:38
11:38 7603
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
09:53 4227
Турция: «Израиль – террористическое государство»
Турция: «Израиль – террористическое государство» обновлено 12:13
12:13 4614

ЭТО ВАЖНО

Кремль о вторжении в Днепропетровск
Кремль о вторжении в Днепропетровск
13:52 1124
НАТО готовится к нападению
НАТО готовится к нападению
13:24 1608
В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов
В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов
12:47 1420
Россия массово перебрасывает военную технику
Россия массово перебрасывает военную технику ВИДЕО
12:30 3175
Погромы в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии предложил Трампу арестовать его
Погромы в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии предложил Трампу арестовать его ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 14:06
14:06 7367
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема; все еще актуально
8 июня 2025, 20:45 5670
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
04:40 6239
Армянский католикос поехал к арабам
Армянский католикос поехал к арабам
10:24 2716
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы ВИДЕО; обновлено 11:38
11:38 7603
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
09:53 4227
Турция: «Израиль – террористическое государство»
Турция: «Израиль – террористическое государство» обновлено 12:13
12:13 4614
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться