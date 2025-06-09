Турция: «Израиль – террористическое государство»

МИД Турции, комментируя задержание израильскими военными судна Madleen, назвал Израиль «террористическим государством».
Угрожающее свободе судоходства и безопасности на море нападение правительства Биньямина Нетаньяху вновь доказало, что Израиль - террористическое государство.
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Израильские военные поднялись на борт судна Madleen с гуманитарной помощью, которое шло из Египта и направлялось в сектор Газа, сообщили активисты. На борту находится экоактивистка Грета Тунберг.
Перехват был осуществлен бойцами израильского морского спецназа «Шайетет-13». Яхта Madleen направлена в морской порт Ашдод.
Израильские власти ранее предупредили, что не допустят того, чтобы судно дошло до побережья анклава.
«Селфи-яхта» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны», — заявили в МИД Израиля.
«В то время как Грета и другие пытались устроить медийную провокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности, и которая включала в себя менее одного грузовика гуманитарной помощи, за последние две недели в Газу из Израиля прибыло более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью, кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе», — говорится в сообщении министерства.
«Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, не включающие в себя селфи в инстаграме», — добавили в ведомстве и пообещали передать «незначительное количество гуманитарной помощи» с судна активистов в Газу по гуманитарным каналам.
В министерстве распространили видеосъемку, на которой бойцы ЦАХАЛ кормят пассажиров «селфи-яхты» бутербродами. «Представление окончено», - заключили в израильском МИД.
Коалиция «Флотилия свободы» (The Freedom Flotilla Coalition) написала в соцсетях о «похищении» израильскими силами четырех волонтеров — Тунберг, гражданки Швеции, французов Ревы Виара и Яниса Мамди, турка Суяба Орду, бразильца Тьяго Авилы. Тунберг говорит на видео: «Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее».
Организация выложила фото, на котором люди в спасательных жилетах сидят с поднятыми руками.
В воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил «принять все необходимые меры», чтобы не допустить судно к берегам Газы. В посте в X Кац заявил, что дал указание Армии обороны Израиля не допустить судно к берегу и принять для этого «все необходимые меры». Обращаясь к Тунберг и другим активистам, он сказал: «Вы должны повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Я дал указание Армии обороны Израиля действовать так, чтобы флотилия Madleen не достигла берегов Газы, и принять для этого все необходимые меры». «Антисемитке Грете и ее соратникам, пропагандистам ХАМАС, я ясно говорю: вам следует повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Израиль будет действовать против любых попыток прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше».
В 2010 году «Флотилия свободы» уже была вовлечена в серьезный инцидент у берегов Израиля, когда ее судно со стройматериалами, гуманитарной помощью и пропалестинскими активистами было задержано израильскими коммандос. Находившиеся на борту активисты оказали военным ожесточенное сопротивление, что привело к гибели людей.
Гуманитарные организации призывают прекратить блокаду Газы, введенную Израилем два месяца назад вместе с возобновлением боевых действий против ХАМАС. Израиль заявляет, что блокада необходима для оказания давления на ХАМАС с целью освобождения заложников.