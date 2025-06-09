МИД Турции, комментируя задержание израильскими военными судна Madleen, назвал Израиль «террористическим государством». Угрожающее свободе судоходства и безопасности на море нападение правительства Биньямина Нетаньяху вновь доказало, что Израиль - террористическое государство.

*** 07:45 Израильские военные поднялись на борт судна Madleen с гуманитарной помощью, которое шло из Египта и направлялось в сектор Газа, сообщили активисты. На борту находится экоактивистка Грета Тунберг. Перехват был осуществлен бойцами израильского морского спецназа «Шайетет-13». Яхта Madleen направлена в морской порт Ашдод.

Израильские власти ранее предупредили, что не допустят того, чтобы судно дошло до побережья анклава. «Селфи-яхта» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны», — заявили в МИД Израиля. «В то время как Грета и другие пытались устроить медийную провокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности, и которая включала в себя менее одного грузовика гуманитарной помощи, за последние две недели в Газу из Израиля прибыло более 1200 грузовиков с гуманитарной помощью, кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе», — говорится в сообщении министерства. «Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, не включающие в себя селфи в инстаграме», — добавили в ведомстве и пообещали передать «незначительное количество гуманитарной помощи» с судна активистов в Газу по гуманитарным каналам. В министерстве распространили видеосъемку, на которой бойцы ЦАХАЛ кормят пассажиров «селфи-яхты» бутербродами. «Представление окончено», - заключили в израильском МИД.

Коалиция «Флотилия свободы» (The Freedom Flotilla Coalition) написала в соцсетях о «похищении» израильскими силами четырех волонтеров — Тунберг, гражданки Швеции, французов Ревы Виара и Яниса Мамди, турка Суяба Орду, бразильца Тьяго Авилы. Тунберг говорит на видео: «Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее». Организация выложила фото, на котором люди в спасательных жилетах сидят с поднятыми руками.