Что творится в Лос-Анджелесе?

Полицейский выстрелил резиновой пулей в корреспондента австралийского телеканала 9news Лорен Томаси, когда она вела репортаж с протестов в Лос-Анджелесе. Прямая трансляция была прервана, журналистка и ее оператор перебрались в безопасное место. Австралийский сенатор от партии зеленых Сара Хансон-Янг призвала премьер-министра Энтони Альбанезе поднять вопрос ранения Томаси перед Трампом. «Поскольку Альбанезе готовится к своей первой встрече с президентом Трампом, первое, что он должен сказать президенту, — это прекратить стрелять в наших журналистов. Свобода прессы является основополагающим принципом сильной, функционирующей демократии», – заявила сенатор. Как сообщает Sky News, от резиновой пули во время протестов в Лос-Анджелесе также пострадал британский фотограф Ник Стерн. Пуля попала ему в бедро, началось кровотечение. Мужчину доставили в госпиталь Лонг-Бич. pic.twitter.com/otQKdymvtf — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 9, 2025

*** 10:40 В Лос-Анджелесе и ряде соседних городов Нацгвардия штата Калифорния, переподчинённая федеральному правительству, не справилась с ситуацией — продолжают гореть машины, на улицах возводятся баррикады, а производимые аресты не уменьшают пыл протестующих, которых президент США Дональд Трамп называет бунтовщиками. Участники акций, размахивая мексиканскими флагами, поджигают автомобили и предпринимают попытки прорвать полицейские ограждения. Для контроля за ситуацией в небо подняты беспилотники MQ-9 Reaper и вертолёты Black Hawk. Власти рассматривают возможность привлечения национальной гвардии и 500 морских пехотинцев для наведения порядка.

*** 08:01 Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально потребовал от администрации президента США Дональда Трампа отменить решение о «незаконном размещении войск» Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Сообщение об этом калифорнийский политик опубликовал в воскресенье, 8 июня, на своей странице в соцсети X. «У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата - разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны», - написал Ньюсом в публикации, к которой приложил фото своего обращения к главе Пентагона Питу Хегсету.

В обращении Ньюсом отметил, что именно он как глава региона должен принимать решение о том, обращаться ли к федеральным властям за помощью, если ситуация не касается иностранного вторжения или восстаний, несущих угрозу государственной власти. Ввод войск Нацгвардии в Лос-Анджелес под управлением из Вашингтона грозит «серьезно обострить ситуацию» - это решение должно быть отозвано, а региональные подразделения должны вернуться под контроль местных властей, указал Ньюсом. В другой публикации губернатор Калифорнии осудил высказывания президента США о протестах в штате: «Подстрекательство и провоцирование насилия, создание массового хаоса, милитаризация городов, аресты оппонентов - действия диктатора, а не президента». Поддержку Ньюсому выразили и губернаторы-демократы в других штатах США. «Решение президента Трампа о размещении Национальной гвардии в Калифорнии является тревожным злоупотреблением властью», - говорится в совместном заявлении 22 губернаторов, которое привел Ньюсом в X. В документе также осуждаются угрозы Хегсета направить в штат морских пехотинцев.