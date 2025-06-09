Что творится в Лос-Анджелесе?

Полицейский выстрелил резиновой пулей в корреспондента австралийского телеканала 9news Лорен Томаси, когда она вела репортаж с протестов в Лос-Анджелесе. Прямая трансляция была прервана, журналистка и ее оператор перебрались в безопасное место. Австралийский сенатор от партии зеленых Сара Хансон-Янг призвала премьер-министра Энтони Альбанезе поднять вопрос ранения Томаси перед Трампом.
«Поскольку Альбанезе готовится к своей первой встрече с президентом Трампом, первое, что он должен сказать президенту, — это прекратить стрелять в наших журналистов. Свобода прессы является основополагающим принципом сильной, функционирующей демократии», – заявила сенатор.
Как сообщает Sky News, от резиновой пули во время протестов в Лос-Анджелесе также пострадал британский фотограф Ник Стерн. Пуля попала ему в бедро, началось кровотечение. Мужчину доставили в госпиталь Лонг-Бич.
June 9, 2025
*** 10:40
В Лос-Анджелесе и ряде соседних городов Нацгвардия штата Калифорния, переподчинённая федеральному правительству, не справилась с ситуацией — продолжают гореть машины, на улицах возводятся баррикады, а производимые аресты не уменьшают пыл протестующих, которых президент США Дональд Трамп называет бунтовщиками.
Участники акций, размахивая мексиканскими флагами, поджигают автомобили и предпринимают попытки прорвать полицейские ограждения. Для контроля за ситуацией в небо подняты беспилотники MQ-9 Reaper и вертолёты Black Hawk.
Власти рассматривают возможность привлечения национальной гвардии и 500 морских пехотинцев для наведения порядка.
*** 08:01
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально потребовал от администрации президента США Дональда Трампа отменить решение о «незаконном размещении войск» Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Сообщение об этом калифорнийский политик опубликовал в воскресенье, 8 июня, на своей странице в соцсети X.
«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата - разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны», - написал Ньюсом в публикации, к которой приложил фото своего обращения к главе Пентагона Питу Хегсету.
В обращении Ньюсом отметил, что именно он как глава региона должен принимать решение о том, обращаться ли к федеральным властям за помощью, если ситуация не касается иностранного вторжения или восстаний, несущих угрозу государственной власти. Ввод войск Нацгвардии в Лос-Анджелес под управлением из Вашингтона грозит «серьезно обострить ситуацию» - это решение должно быть отозвано, а региональные подразделения должны вернуться под контроль местных властей, указал Ньюсом.
В другой публикации губернатор Калифорнии осудил высказывания президента США о протестах в штате: «Подстрекательство и провоцирование насилия, создание массового хаоса, милитаризация городов, аресты оппонентов - действия диктатора, а не президента».
Поддержку Ньюсому выразили и губернаторы-демократы в других штатах США. «Решение президента Трампа о размещении Национальной гвардии в Калифорнии является тревожным злоупотреблением властью», - говорится в совместном заявлении 22 губернаторов, которое привел Ньюсом в X. В документе также осуждаются угрозы Хегсета направить в штат морских пехотинцев.
Президент США в публикации в своей соцсети Truth Social назвал беспорядки в Калифорнии «захватом и оккупацией» со стороны «нелегальных мигрантов и преступников». «Агрессивные толпы мятежников роятся и нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации», поэтому соответствующим представителям федеральной власти поручено «предпринять все необходимые действия для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и положить конец этим беспорядкам», заявил Дональд Трамп.
В другой своей записи глава Белого дома оскорбительно отозвался о Ньюсоме, назвав его некомпетентным и переиначив в публикации фамилию политика в прозвище Newscum, в котором содержится слово scum – «отбросы». Трамп также обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в медлительности во время ЧС в связи с масштабными пожарами в январе.
Трамп приказал отправить в Калифорнию 2000 бойцов Национальной гвардии после вспыхнувших там протестов против рейдов, которые проводит в штате Иммиграционная и таможенная служба США (ICE). За неделю в окрестностях Лос-Анджелеса по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали 118 человек. Задержания с применением слезоточивого газа и жестокие действия силовиков во время рейдов спровоцировали уличные протесты, продолжавшиеся как минимум двое суток.
Министерство внутренней безопасности США сообщало о нападении на здание федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Прокуратура в Калифорнии заявила об аресте более чем десятка протестующих и предупредила о возможных новых задержаниях. После приказа Трампа региональное командование Нацгвардии в Калифорнии написало в соцсети X, что некоторые подразделения «уже на месте», не уточнив их численность.