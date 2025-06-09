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Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту

09:53 2883

Капитан воздушного судна авиакомпании Qantas Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон – Сингапур, обратился с запросом о вынужденной посадке в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

«Самолет типа Airbus A380 благополучно приземлился по бакинскому времени в 07:55. Пассажиру была немедленно оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время продолжается необходимая медицинская оценка и наблюдение за состоянием пассажира», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «аirbus A380 считается крупнейшим пассажирским самолетом в мировой авиации. Этот двухпалубный, четырёхдвигательный авиалайнер способен перевозить сотни пассажиров и может приземляться только в международных аэропортах, соответствующих специальным техническим стандартам».

«Международный аэропорт Гейдар Алиев оснащен современным наземным оборудованием, широкими взлётно-посадочными полосами и высококлассной инфраструктурой обслуживания для приёма самолётов типа A380. В этом контексте Баку является одним из немногих аэропортов в регионе, обладающим полной технической и операционной готовностью к приёму подобных воздушных судов», - отметили в пресс-службе.

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