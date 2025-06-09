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Украинцы сожгли российские самолеты и заводы

ВИДЕО; обновлено 11:38
11:38 3685

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 9 июня, поразили предприятие ВНИИР Прогресс в городе Чебоксары на территории Чувашской республики РФ. Предприятие изготавливает, в частности, антенны для дронов «Шахед», сообщает Генштаб ВСУ.

Удар нанесли Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями украинской армии.

По предприятию ударили по меньшей мере два дрона, возник масштабный пожар.

Завод обеспечивает производство адаптивных антенн «Комета», используемых в ударных дронах, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб и другом вооружении.

*** 11:19 

Генштаб ВСУ сообщил о поражении двух российских самолетов на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области.

Заявлено, что поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

Кроме того, украинские телеграм-каналы пишут о поражении Казанского порохового завода.

*** 10:09

Утром 9 июня украинские беспилотники атаковали столицу Чувашии город Чебоксары, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, целью налета было предприятие «ВНИИР», по которому ударили два дрона.

«Принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников», — написал Николаев в телеграм-канале. Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших.

Еще два беспилотника упали в полях в Чебоксарском и Красноармейском муниципальных округах республики, добавил Николаев. Как рассказали Shot местные жители, после атаки над предприятием в Чебоксарах начал подниматься густой черный дым.

Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством («ВНИИР») работает в столице Чувашии с 1994 года. Компания объединяет ряд электротехнических и машиностроительных предприятий.

В 2007 году было создано отдельное подразделение — «ВНИИР-Прогресс», которое занимается разработкой радиоэлектронных систем для военной техники. В частности, предприятие производит помехозащищенные навигационные модули «Комета/Комета М», которые применяются в крылатых ракетах («Искандер-М», «Калибр») и беспилотниках («Орлан-10»). В 2024 году российский «Первый канал» выпустил сюжет про модуль «Комета-М».

В нем говорилось, что «российские военные на передовой успешно применяют авиационные бомбы ФАБ-250М-62/270 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В целенаведении им помогает помехозащищенный антенный модуль «Комета-М», с которым не могут справиться силы радиоэлектронной борьбы противника». В 2023 году «ВНИИР» попал под международные санкции из-за полномасштабной войны России против Украины.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников. В частности, над Курской и Нижегородской областями — по 13 дронов, над Воронежской и Орловской — по 9, над Брянской — два, столько же над Чувашской республикой и один над Белгородской областью.

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