Украинцы сожгли российские самолеты и заводы

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 9 июня, поразили предприятие ВНИИР Прогресс в городе Чебоксары на территории Чувашской республики РФ. Предприятие изготавливает, в частности, антенны для дронов «Шахед», сообщает Генштаб ВСУ.
Удар нанесли Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями украинской армии.
По предприятию ударили по меньшей мере два дрона, возник масштабный пожар.
Завод обеспечивает производство адаптивных антенн «Комета», используемых в ударных дронах, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб и другом вооружении.
June 9, 2025
*** 11:19
Генштаб ВСУ сообщил о поражении двух российских самолетов на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области.
June 9, 2025
Заявлено, что поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34.
Кроме того, украинские телеграм-каналы пишут о поражении Казанского порохового завода.
June 9, 2025
*** 10:09
Утром 9 июня украинские беспилотники атаковали столицу Чувашии город Чебоксары, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, целью налета было предприятие «ВНИИР», по которому ударили два дрона.
June 9, 2025
«Принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников», — написал Николаев в телеграм-канале. Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших.
Еще два беспилотника упали в полях в Чебоксарском и Красноармейском муниципальных округах республики, добавил Николаев. Как рассказали Shot местные жители, после атаки над предприятием в Чебоксарах начал подниматься густой черный дым.
June 9, 2025
Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством («ВНИИР») работает в столице Чувашии с 1994 года. Компания объединяет ряд электротехнических и машиностроительных предприятий.
В 2007 году было создано отдельное подразделение — «ВНИИР-Прогресс», которое занимается разработкой радиоэлектронных систем для военной техники. В частности, предприятие производит помехозащищенные навигационные модули «Комета/Комета М», которые применяются в крылатых ракетах («Искандер-М», «Калибр») и беспилотниках («Орлан-10»). В 2024 году российский «Первый канал» выпустил сюжет про модуль «Комета-М».
В нем говорилось, что «российские военные на передовой успешно применяют авиационные бомбы ФАБ-250М-62/270 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В целенаведении им помогает помехозащищенный антенный модуль «Комета-М», с которым не могут справиться силы радиоэлектронной борьбы противника». В 2023 году «ВНИИР» попал под международные санкции из-за полномасштабной войны России против Украины.
Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников. В частности, над Курской и Нижегородской областями — по 13 дронов, над Воронежской и Орловской — по 9, над Брянской — два, столько же над Чувашской республикой и один над Белгородской областью.