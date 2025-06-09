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Сирию подключают к SWIFT

11:06 491

Сирия в ближайшее время будет подключена к международной платежной системе SWIFT в соответствии с курсом по восстановлению связей с мировой экономикой. Об этом заявил глава Центробанка Сирии Абдулкадер Хусрие газете Financial Times.

По его словам, Сирия будет полностью переподключена к системе в течение нескольких недель.

Хусрие подробно изложил дорожную карту реструктуризации финансовой системы страны и денежно-кредитной политики с целью восстановления экономики. В соответствии с ней ЦБ работает с Минфином над планом экономической стабилизации на шесть-двенадцать месяцев.

Программа включает в себя реформирование банковского законодательства и работы Центробанка, а также пересмотр системы социального обеспечения и жилищного финансирования, чтобы побудить сирийцев диаспоры инвестировать в проекты страны.

Ранее сообщалось, что Сирия привлекла за последние полгода почти $16 млрд инвестиций и международной помощи. Самым крупным инвестором стала катарская компания UCC Holding, которая потратит $7 млрд на строительство в Сирии четырех газовых электростанций и солнечной электростанции мощностью 1 ГВт.

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