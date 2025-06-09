Президент Польши может лишиться должности

Национальная избирательная комиссия (PKW) Польши рассмотрит ошибочно заполненные протоколы в ходе голосования на президентских выборах, сообщил член комиссии Ришард Калиш.

«Заседание PKW по поводу ошибочных данных о количестве голосов в протоколах некоторых ОИК состоится 9 июня 2025 г. в 17.00. Верховный суд примет решение о действительности выборов президента Республики Польша на основании отчета, предоставленного ЦИК, и после рассмотрения жалоб», — написал он в соцсети Х.

На выборах президента Польши победил консервативный кандидат Кароль Навроцкий, который получил 50,89% голосов. Его либеральный оппонент Рафал Тшасковский — 49,11%.