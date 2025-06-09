Задержан мэр российского города

Мэра российского Красноярска Владислава Логинова задержали утром 9 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили источники журналистов в правоохранительных органах.

По их данным, в настоящий момент в администрации города проводятся обыски, но официально эту информацию в мэрии не комментируют. Также следственные действия проходят в доме Логинова.

При этом в силовых структурах решается вопрос об отправке Логинова в Москву, поскольку делом занимается центральный аппарат Следственного комитета России.