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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Задержан мэр российского города

11:44 681

Мэра российского Красноярска Владислава Логинова задержали утром 9 июня по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили источники журналистов в правоохранительных органах.

По их данным, в настоящий момент в администрации города проводятся обыски, но официально эту информацию в мэрии не комментируют. Также следственные действия проходят в доме Логинова.

При этом в силовых структурах решается вопрос об отправке Логинова в Москву, поскольку делом занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

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