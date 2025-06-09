Грузинского политика заставили извиниться перед сыном Иванишвили

Председатель «Единого национального движения» (ЕНД) Тина Бокучава утверждает, что ее мужа Коте Иоселиани похитили на несколько часов, а после оказанного на него давления заставили записать видеообращение и попросить прощения у Уты Иванишвили — сына основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Об этом Бокучава рассказала на брифинге, состоявшемся в партии.

Извинения Коте Иоселиани, вероятно, касаются публичного заявления, сделанного в 2018 году, в котором был намек на романтические отношения между Утой Иванишвили и известным грузинским политиком.