USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Грузинского политика заставили извиниться перед сыном Иванишвили

11:51 483

Председатель «Единого национального движения» (ЕНД) Тина Бокучава утверждает, что ее мужа Коте Иоселиани похитили на несколько часов, а после оказанного на него давления заставили записать видеообращение и попросить прощения у Уты Иванишвили — сына основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Об этом Бокучава рассказала на брифинге, состоявшемся в партии.

Извинения Коте Иоселиани, вероятно, касаются публичного заявления, сделанного в 2018 году, в котором был намек на романтические отношения между Утой Иванишвили и известным грузинским политиком.

Что творится в Лос-Анджелесе?
Что творится в Лос-Анджелесе? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:06
12:06 4636
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема; все еще актуально
8 июня 2025, 20:45 5266
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
04:40 5289
Армянский католикос поехал к арабам
Армянский католикос поехал к арабам
10:24 1677
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы ВИДЕО; обновлено 11:38
11:38 3706
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
09:53 2888
Турция: «Израиль – террористическое государство»
Турция: «Израиль – террористическое государство» обновлено 12:13
12:13 3141
Капитуляция Украины – реальный риск
Капитуляция Украины – реальный риск на вопросы haqqin.az отвечает канадский политолог Иван Каченовский
00:23 7775
Проклятие «девятки» для Набиуллиной
Проклятие «девятки» для Набиуллиной haqqin.az из Москвы
8 июня 2025, 19:16 5843
Реальность и опасность: хотят привязать украинский вопрос к иранскому
Реальность и опасность: хотят привязать украинский вопрос к иранскому комментирует профессор международных отношений Вашингтонского университета Низар Фарсах
8 июня 2025, 19:43 2212
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку! наши беды
8 июня 2025, 16:15 6957

ЭТО ВАЖНО

Что творится в Лос-Анджелесе?
Что творится в Лос-Анджелесе? ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 12:06
12:06 4636
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема; все еще актуально
8 июня 2025, 20:45 5266
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
04:40 5289
Армянский католикос поехал к арабам
Армянский католикос поехал к арабам
10:24 1677
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы ВИДЕО; обновлено 11:38
11:38 3706
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
09:53 2888
Турция: «Израиль – террористическое государство»
Турция: «Израиль – террористическое государство» обновлено 12:13
12:13 3141
Капитуляция Украины – реальный риск
Капитуляция Украины – реальный риск на вопросы haqqin.az отвечает канадский политолог Иван Каченовский
00:23 7775
Проклятие «девятки» для Набиуллиной
Проклятие «девятки» для Набиуллиной haqqin.az из Москвы
8 июня 2025, 19:16 5843
Реальность и опасность: хотят привязать украинский вопрос к иранскому
Реальность и опасность: хотят привязать украинский вопрос к иранскому комментирует профессор международных отношений Вашингтонского университета Низар Фарсах
8 июня 2025, 19:43 2212
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку!
Архитекторы бьют тревогу: разрушают старый Баку! наши беды
8 июня 2025, 16:15 6957
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться