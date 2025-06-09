USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов

12:47 1424

Сотрудники ФСБ пресекли вывоз в Украину комплектующих к Ми-8 и Ми-17, которые позволяют восстановить летную годность не менее четырех вертолетов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, в «преступную группу» входили шесть человек. Среди них граждане России, Украины и Ближнего Востока. Их действия координировала «подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом».

Комплектующие к вертолетам российского производства члены группы приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний через подконтрольные им коммерческие структуры, отметили в ФСБ. По оценкам спецслужбы, ориентировочная стоимость указанных деталей составляет более чем 400 млн руб. 

Кремль о вторжении в Днепропетровск
Кремль о вторжении в Днепропетровск
13:52 1133
НАТО готовится к нападению
НАТО готовится к нападению
13:24 1613
В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов
В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов
12:47 1425
Россия массово перебрасывает военную технику
Россия массово перебрасывает военную технику ВИДЕО
12:30 3181
Погромы в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии предложил Трампу арестовать его
Погромы в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии предложил Трампу арестовать его ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 14:06
14:06 7382
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема; все еще актуально
8 июня 2025, 20:45 5670
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
04:40 6240
Армянский католикос поехал к арабам
Армянский католикос поехал к арабам
10:24 2717
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы ВИДЕО; обновлено 11:38
11:38 7606
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
09:53 4228
Турция: «Израиль – террористическое государство»
Турция: «Израиль – террористическое государство» обновлено 12:13
12:13 4617

ЭТО ВАЖНО

Кремль о вторжении в Днепропетровск
Кремль о вторжении в Днепропетровск
13:52 1133
НАТО готовится к нападению
НАТО готовится к нападению
13:24 1613
В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов
В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов
12:47 1425
Россия массово перебрасывает военную технику
Россия массово перебрасывает военную технику ВИДЕО
12:30 3181
Погромы в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии предложил Трампу арестовать его
Погромы в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии предложил Трампу арестовать его ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 14:06
14:06 7382
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана
Хафтар из объятий Путина в объятия Эрдогана главная тема; все еще актуально
8 июня 2025, 20:45 5670
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
Сын лидера Исламской революции в интервью haqqin.az: Иран накануне больших перемен
04:40 6240
Армянский католикос поехал к арабам
Армянский католикос поехал к арабам
10:24 2717
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы
Украинцы сожгли российские самолеты и заводы ВИДЕО; обновлено 11:38
11:38 7606
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
Вынужденная посадка в Бакинском аэропорту
09:53 4228
Турция: «Израиль – террористическое государство»
Турция: «Израиль – террористическое государство» обновлено 12:13
12:13 4617
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться