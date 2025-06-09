В Украину из России хотели вывезти запчасти для вертолетов

Сотрудники ФСБ пресекли вывоз в Украину комплектующих к Ми-8 и Ми-17, которые позволяют восстановить летную годность не менее четырех вертолетов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, в «преступную группу» входили шесть человек. Среди них граждане России, Украины и Ближнего Востока. Их действия координировала «подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом».

Комплектующие к вертолетам российского производства члены группы приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний через подконтрольные им коммерческие структуры, отметили в ФСБ. По оценкам спецслужбы, ориентировочная стоимость указанных деталей составляет более чем 400 млн руб.