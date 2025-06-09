Армянская таможня об открытии границ с Азербайджаном

Комитет государственных доходов Армении готов ко всем сценариям в случае открытия границ с Турцией и Азербайджаном. Об этом глава КГД Армении Эдуард Акопян заявил журналистам в парламенте.

«Наша задача – организовать таможенный контроль при любом сценарии. Если мы говорим о разблокировке, открытии границ, то просто нужно быть к этому готовым. Мы готовы в том плане, что у нас есть, к примеру, пункт «Маргара» с соответствующим оборудованием и механизмами, которые позволяют адаптироваться к любому сценарию и проводить таможенный контроль», – сказал Акопян.

Он не стал раскрывать подробности предлагаемого Арменией упрощенного транзита грузов в Нахчыван, отметив, что премьер и вице-премьер страны уже сообщили все те детали, которые можно было предать огласке.

Глава КГД заметил, что упрощенные режимы уже действуют на участках границы с Грузией и Ираном.

«На основании анализа ряда показателей система оценки рисков отправляет товары на «зеленый», «желтый» или «красный» путь. «Зеленый» путь предполагает беспрепятственное пересечение границы, поскольку декларация заполнена заранее и нет никаких рисков. Мы запустили также пилотную программу – на основе анализа данных импортируемый товар автоматически пропускается, так как мы видим, что он не содержит риски», – пояснил Акопян.

В случае с грузами из Азербайджана, по его словам, КГД будет осуществлять максимальный контроль в рамках своих полномочий – так же, как и на других участках границы.