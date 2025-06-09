Россия заговорила о войне с НАТО

России «придется реагировать на экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО», и она «оставляет за собой право на свободу действий», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Так или иначе России придется реагировать на такие экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО и стран - членов НАТО, новых членов НАТО, хорошо известных нам, которые находятся в непосредственной близости от наших границ», - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет в уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания действия моратория России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По словам Пескова, «в такой ситуации Россия оставит за собой свободу действий.

«Конечно, в какой-то момент, когда уже ничего не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим», - добавил он.