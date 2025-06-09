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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Россия заговорила о войне с НАТО

ОБНОВЛЕНО 14:32
14:32 4813

России «придется реагировать на экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО», и она «оставляет за собой право на свободу действий», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Так или иначе России придется реагировать на такие экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО и стран - членов НАТО, новых членов НАТО, хорошо известных нам, которые находятся в непосредственной близости от наших границ», - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет в уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания действия моратория России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По словам Пескова, «в такой ситуации Россия оставит за собой свободу действий.

«Конечно, в какой-то момент, когда уже ничего не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим», - добавил он.

*** 13:24 

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%. Об этом говорится в распространенном его пресс-службой тексте, подготовленном для выступления на конференции в Chatham House в Лондоне.

«НАТО должна увеличить свои противовоздушные и противоракетные возможности на 400%», - заявил в своей речи Рютте.

Генсек отметил, что для стран альянса существует военная угроза, которая не исчезнет после прекращения российско-украинской войны.

Ранее Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил об утверждении планов самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Он подтвердил, что внес предложение к саммиту НАТО в Гааге 24-25 июня поднять порог военных расходов для стран альянса с нынешних 2% ВВП до 5% к 2030 году.

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