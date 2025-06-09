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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Кремль о вторжении в Днепропетровск

13:52 1139

Наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области «в том числе является работой по созданию буферной зоны», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в Минобороны России заявили, что «подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой области и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области».

«В том числе, безусловно, но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в Министерство обороны», - сказал Песков.

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