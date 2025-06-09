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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Лавров: «Путину и Трампу не нужны прелюдии, они сразу...»

14:57 1351

Отношения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «являются рабочими, в ходе телефонных контактов лидеры обсуждают суть вопросов». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «Форуме будущего – 2050».

«Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе их регулярных телефонных контактов приступают к сути. И мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд», - сказал Лавров.

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