Кадыров готовит преемника. Кремль против

Адам — третий из сыновей Кадырова, но становится все более очевидным, что именно он является избранным преемником, который возглавит республику. В последние месяцы он был назначен на множество должностей, в том числе на пост секретаря Совета безопасности.

В то же время 48-летний Кадыров выразил желание уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Это породило спекуляции, что он может стремиться уступить место своему сыну-подростку в ближайшем будущем.

В прошлом месяце Кадыров посетил Москву для встречи с президентом Путиным, в ходе которой, по данным Al Jazeera, он якобы высказал идею о передаче власти Адаму, но получил отказ.

Профессор кафедры безопасности Карлова университета в Праге Эмиль Аслан считает, что Кадыров уйдет в отставку в ближайшем будущем, но сомневается, что Адам займет его место, по крайней мере на данный момент.

«Решающим фактором является Кремль, а Кремль не хочет Адама. Они не против, чтобы Чечня оставалась под властью Кадыровых, но их главная забота — стабильность в регионе, а Адам не способен ее обеспечить», — сказал Аслан.