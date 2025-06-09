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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Кадыров готовит преемника. Кремль против

15:06 2412

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовит своего сына-подростка к власти, пишет The Times.

Адам — третий из сыновей Кадырова, но становится все более очевидным, что именно он является избранным преемником, который возглавит республику. В последние месяцы он был назначен на множество должностей, в том числе на пост секретаря Совета безопасности.

В то же время 48-летний Кадыров выразил желание уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Это породило спекуляции, что он может стремиться уступить место своему сыну-подростку в ближайшем будущем. 

В прошлом месяце Кадыров посетил Москву для встречи с президентом Путиным, в ходе которой, по данным Al Jazeera, он якобы высказал идею о передаче власти Адаму, но получил отказ.

Профессор кафедры безопасности Карлова университета в Праге Эмиль Аслан считает, что Кадыров уйдет в отставку в ближайшем будущем, но сомневается, что Адам займет его место, по крайней мере на данный момент.

«Решающим фактором является Кремль, а Кремль не хочет Адама. Они не против, чтобы Чечня оставалась под властью Кадыровых, но их главная забота — стабильность в регионе, а Адам не способен ее обеспечить», — сказал Аслан.

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