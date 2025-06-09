Орбан назвал Россию слишком слабой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию La Chaîne Info не согласился с мнением, что Россия является угрозой для стран НАТО. По его словам, Москва не смогла достичь желаемого в Украине, но Киев «проигрывает войну».

В частности, Орбан заявил, что не боится того, что российско-украинская война перерастет в глобальный военный конфликт.

«Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО», - сказал он.

Тем не менее венгерский премьер считает, что Украина может проиграть войну. Он добавил, что «реальные переговоры о мире» будут проводиться между Россией и США.

«Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина - потому что проигрывает войну, а Европа - потому что слишком вовлечена в это. Нужно, чтобы это было соглашение между россиянами и американцами», – добавил Орбан.