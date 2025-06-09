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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Макрон и Стармер передумали признавать Палестину

16:28 102

Великобритания и Франция отказались от признания Палестинского государства. Согласно дипломатическим источникам, Великобритания и Франция не будут признавать Палестинское государство на предстоящей конференции в Нью-Йорке (17-20 июня).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон называл этот шаг «моральным долгом и политической необходимостью». Однако, как сообщает The Guardian, французские официальные лица уже проинформировали израильских коллег об изменении планов.

Вместо признания конференция сосредоточится на определении условий для будущего признания, включая постоянное прекращение огня в Газе, освобождение израильских заложников, реформу Палестинской администрации и прекращение правления ХАМАС.

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