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Лавров обвинил США в войне России и Украины

16:46 1533

США в 2021 году «отказали России в объявлении нейтралитета Украины» и заявили о «намерении разместить на ее территории наземные ракеты средней и меньшей дальности», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, такие заявления на переговорах, которые шли накануне полномасштабной войны в Украине, делал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Нас фактически проигнорировали. И те задачи, которые были выдвинуты, которые мы сейчас решаем в рамках специальной военной операции, были названы неприемлемыми. Никаких гарантий невступления Украины в НАТО. Даже думать забудьте об этом.

Максимум, мне тогда сказал госсекретарь Блинкен, мы создаём наземные ракеты средней и меньшей дальности - класс, который был запрещен договором по РСМД, откуда США вышли - давай договоримся, что в Украине мы будем размещать такие наземные ракеты средней и меньшей дальности в определённом количестве, не больше. Ну и вы рядышком с украинской границей тоже такое на себя возьмете обязательство по тому, как это обеспечить», - заявил он.

По словам Лаврова, «не стоит обольщаться» относительно позиции администрации Трампа по России, хотя сейчас власти США «выступают с более здравых позиций».

«Уже ясно, что США не откликнутся на призыв России ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Россия будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда их можно будет вести на равноправной основе», - добавил он.

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