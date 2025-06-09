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В Финляндии крупные учения

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Военно-морские силы Финляндии примут в июне учения НАТО по использованию морских беспилотных систем, сообщила пресс-служба ВМС.

«У беспилотных систем огромный потенциал и широкий спектр применения. С помощью умных и автономных систем можно, например, осуществлять мониторинг территорий и объектов, высвобождая ценные ресурсы для других задач», - прокомментировал начальник оперативного управления ВМС Марко Лааксонен.

На учениях в зоне ответственности НАТО будут проведены оперативные испытания. Операции на мелководье и в условиях архипелага финского побережья также помогут разрабатывать системы, пригодные к условиям Балтийского моря, считают в ВМС.

Учения пройдут в западной части акватории Финляндии от полуострова Порккала вплоть до Ханко. За районами проведения учений будет осуществляться контроль в море.

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